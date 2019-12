DIVISIONAL PRIMERA “A” – PRIMERA DIVISION.

Campeonato Salteño. “Sr. José “Pepe” Piatti”.

1ra. Fecha. Desempate Torneo LIGUILLA.

Campo de juego: PARQUE DICKINSON

17 y30 hrs. Ferro Carril vs Universitario. Terna: previo al inicio del partido se harán la designaciones en el estadio.

Cuarto árbitro:

En caso de lesión del árbitro central lo sustituye el cuarto árbitro.

20 hrs. Ceibal vs Gladiador. Terna: previo al inicio del partido se harán la designaciones en el estadio.

Cuarto árbitro: En caso de lesión del árbitro central lo sustituye el cuarto árbitro.

PARA SABERLO

Parciales de F. Carril y Ceibal ingresan al sector oeste (Tribuna España). Parciales de Universitario y Gladiador ingresan al sector éste (Tribuna Esc. Irazoqui). En ambos partidos, si finalizan igualados, se debe definir con tiros libres desde el punto penal, (sistema FIFA). Precios de entradas: Entrada única: $ 200.ºº ( a partir de 12 años pagan todos). Menores de hasta 11 años presentando cédula de identidad ingresan gratis. Las boleterías se habilitarán al público 1 hora antes del primer partido. Se comunica a los espectadores, que previamente a su ingreso deberán confirmar que sector le fue asignado a los parciales de su Club, una vez dentro del estadio no se autorizará salir afuera del mismo, de hacerlo deberá abonar nuevamente la entrada si desea volver a ingresar.