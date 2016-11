Días atrás, WILSON NÚÑEZ rememoraba aquella consagración de 1991. Porque fue el arquero de Belén, en esa edición del Campeonato del Río Uruguay que se marcó en la historia. La última vez que un seleccionado del interior a nivel de Salto, accedió a esa consagración. Después nunca más, porque el hecho es que se bajó el martillo a un certamen tradicional, arraigado en los pueblos, en las localidades, en los parajes. La propia Liga Agraria supo de títulos a ese nivel. Pero ese año 1991 fue singular para Belén, porque disponía de un equipo con personalidad y recursos, de marcada rebeldía y en cada paso en la acción, el pueblo detrás. En el arco, Wilson resultó una pieza clave. Vital. Categoría bien entendida y mejor aplicada. Belén no archiva cuestiones que hacen a la emoción.

EN TIEMPOS DE NO FÚTBOL

Sin embargo, la realidad de Belén hoy es otra. A tal punto que el fútbol oficial en aquella comarca, dejó de existir como tal hace cuatro años y algunos meses. Enconos deportivos, divisiones que surgieron, enfrentamientos reales, superaron el aliento de quienes en ese entonces pretendían la continuidad misma de los torneos oficiales. Pero desde entonces, el fútbol de Belén al margen.

Más de cuatro años de silencio

En ese 1991, la Dirección Técnica del seleccionado Campeón del Río Uruguay, era ejercida por Carlos Brol y Walter Núñez. El encuentro ocasional de EL PUEBLO con Valter (un pasional del fútbol), ambientó la puesta a punto del fútbol de Belén y su marginación. La síntesis desde el exintegrante del Cuerpo Técnico, sabe de su propia elocuencia: “de cuatro años a esta parte, el dolor de no tener fútbol en Belén. Y fue de repente por una cosa mínima, de trofeos en disputa, que todo se derrumbó y no existió acuerdo. Muchos de los de antes hemos perdido las ganas de pelear por la vuelta de la actividad en el pueblo. Esa es la verdad”.

“SIN EMBARGO, PAGAN A LA OFI”

Habría que suponer bien, que tanto Belén y Villa Constitución transitan de años a esta parte por la misma situación, y el fútbol planteado desde la Liga, se transforma en pasado.

En el caso de Belén, al decir del propio Valter Núñez, es que los clubes “siguen pagando su afiliación a OFI”, más allá de esta realidad que gobierna por aquellos lares.

“Es una forma de no perder la afiliación. En Belén no son pocos los gurises que se juntan casi todos los días de la semana para jugar al fútbol y más de un campeonato relámpago se arma. Pero todo es al margen de la Liga, porque la Liga como tal no funciona. No hay neutrales, no hay actas. Todo cada vez más lejos de aquel tiempo”. En tanto, la suma de nuevos testimonios acumulados por EL PUEBLO, ambientan el tener en claro que “no han faltado algunas iniciativas individuales para superar la división de cuatro años atrás, pero de última la ausencia de voluntades mayoritarias han optado por el camino contrario”. De aquellos torneos del Río Uruguay, solo Belén y Constitución se han desintegrado, desde el momento que permanecen Bella Unión, Liga de las Colonias Agrarias, Guichón y Young.

El retroceso a nivel del interior de Salto es cosa concreta. La nostalgia, de ya no ser.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-