El comunicado de Salto Uruguay reproducido en página 16 de la víspera en EL PUEBLO, constituye una síntesis de pensamiento que ahora pasa a abarcar a no pocos directivos de entidades del medio. Fortificar en todos sus términos la adhesión al último comunicado de la Secretaría Nacional del Deporte, el cierre de las sedes, pero con los decanos determinando la aparición de otro vocablo a manera de dosis letal: prohibición.

En Salto Uruguay no pretenden encontrarse en el camino con ninguna piedra que impacte, desde lo legal. Va por derecha, sin eludir la responsabilidad que les cabe.

Pero otro aspecto que no es menor: libera en cierta medida a quienes son parte del Cuerpo Técnico.

¿Qué implica establecer?: que Martín Ferrando y sus compañeros de ruta a la hora del mando técnico, pueden optar por el camino que fuese. No parecen prolongarse atados a Salto Uruguay.

LA DERROTA DE LOS PLANES

El hecho es que la pandemia barrió con todos los planes. Se cayó verticalmente la estantería y ni la «A» ni la «B» pudieron despuntar. En tanto, las cuestiones económicas adversas se trasforman en consecuencia. Directores Técnicos que a través del fútbol, son receptores de ingresos ($$$) para solventar la estructura familiar. Si se tienen en cuenta los clubes de la «A» y de la «B» sumados, puede llegarse a la conclusión que entre 10 y 12 DIRECTORES TÉCNICOS son partes de esa realidad mencionada.

Pero además, hay que tener en cuenta un aspecto que no es menor: PREPARADORES FÍSICOS QUE EN

SU MOMENTO DESCARTARON HORAS EN CENTRO DE ENSEÑANZA, OPTANDO POR SER PARTE DE UN CUERPO TÉCNICO,

A la luz de la situación, la verdad es una: esos «Profes» (¿cuántos en total?) observan la merma en sus ingresos. Sin dinero ni de aquí ni de allá. Las manos vacías y la incertidumbre, asociada sin más trámite. Más cachetazos a la realidad vigente.