Amor, creatividad, tiempo y muerte en la narrativa de Jorge Menoni

En ediciones anteriores dábamos cuenta de la aparición de una nueva novela del salteño radicado en Holanda Jorge Menoni. Se titula “El Río de papel” y es la tercera novela de este autor. Antes estuvieron “El cementerio universal de los vivos” y “El cazador de eternidades”. Exclusivamente para EL PUEBLO, Menoni escribió las siguientes líneas que establecen un paralelismo entre sus novelas:

“Salvo mi primera novela, “El cementerio universal de los vivos”, publicada por la Editorial Sarandí de Diario EL PUEBLO de Salto en 1991 que fue inspirada en viajes a la Europa que acababa de llegar, las dos novelas siguientes, “El cazador de eternidades” y la reciente “El Río de papel” si bien fueron escritas en Ámsterdam, su trama y desarrollo transcurren en mi Sur de nacimiento, teniendo como margen el Río Uruguay a la altura del Salto Oriental.

La temática en las tres novelas se asemeja, tocan temas transcendentales como el amor, la creatividad, el tiempo y la muerte. En determinados momentos se entremezclan en un intento vano por recuperar ese instante perdido del alma humana fuera del tiempo, un instante limpio, el más amado, el que acontece una sola vez.

En el “Cementerio Universal de los vivos” los hechos se desrealizan y el amor, la muerte o las vivencias cotidianas de los personajes tanto alcanzan estados sublimes de conciencia como caen en el descreimiento o se disuelven en la nada, el vacío, la soledad de la existencia, ahogados por sus propios fantasmas interiores. Si el espejo recrea la ficción de las cosas, qué sucede detrás, cundo lo importante no son los sucesos sino su fascinación. Aparentemente la única solución vital es acceder al preciso lugar donde se comunica el deseo con lo realizable, el cementerio universal de los vivos.

“En el Cazador de eternidades”, Menoni se deja guiar por dos de sus obsesiones de infancia, los libros de Jorge Luis Borges y las películas de Norma Jeans. Juntos recorren un triángulo vivencial entre Ámsterdam, Venecia y su Termal Sur de origen en la persecución vana de un testamento primario donde estaría escrito el destino de los humanos o al menos ese ligero atisbo de una última realidad.

Busca a ciegas su historia íntima porque también sabe que esto es justamente lo que no se ve, lo que no se dice, lo que no escucha, lo que aún no se ha vivido, lo oculto de sus propios límites. Lo conocido es su propia trampa, su prisión, el pasado impredecible.

En su reciente novela El Río de papel va aún más allá de sus novelas anteriores y pone en tela de juicio la leve frontera entre sueño y realidad.

La nostalgia lo conduce luego de muchísimos años de ser un habitante del mundo a su lugar de origen donde recrea una historia casi fantástica.

Un escritor, mitad humano, mitad ficción, escapado de las páginas del libro El río de papel, se rebela contra su creador concibiendo otro personaje completamente ficticio, que corroboraría su existencia en el mundo real a través de sus memorias. La línea del río que divide su lugar de nacimiento en dos países será el entorno físico donde este hombre “de papel” tendrá vida propia. Un mundo metafórico y poético en el que alterna con los humanos poniendo en tela de juicio la frontera entre realidad y ficción en una cita con lo fantástico”.

Pasó el Día Internacional de la Poesía y llega el del Teatro

El pasado martes 21 se celebró el Día Internacional de la Poesía. Así fue propuesto en 1999 por la Unesco. El objetivo cada 21 de marzo es “consagrar la palabra esencial y la reflexión sobre nuestro tiempo”. Este evento se recuerda con actos destacados en importantes capitales del mundo como París, Ámsterdam, Berlín y Bogotá. En Europa es llamado Primavera de los Poetas y en Colombia la Común Presencia de los Poetas.

27 de Marzo: Día Mundial del Teatro

En tanto cada 27 de marzo de recuerda el Día Mundial del Teatro. Este año, el mensaje alusivo ha sido escrito por el mexicano Francisco Hinojosa y expresa:

“Sin ninguna experiencia previa, salvo la de haber asistido de niño al teatro, a los diecisiete años dirigí una obra actuada por amigos y compañeros de la preparatoria. Se presentó de manera informal en la escuela y también en una sala más adecuada y abierta al público. La obra se llamaba Ensayo general: tocaba el tema de las drogas y sobre todo, como su título lo sugiere, el del teatro dentro del teatro. Su autor fue mi padre, cuya vocación innata como actor sólo cultivó de joven en algunas funciones de beneficencia. Tampoco continué yo por ese rumbo, aunque seguí siendo lector y espectador. Sin embargo, me reencontraría más tarde con el teatro de otra manera: algunos de los cuentos que he escrito para niños han sido adaptados para llevarse a escena desde hace más de veinte años. Al principio, cuando se trataba de grupos establecidos, pedía que me enviaran una copia de la adaptación para darle el visto bueno. Luego preferí no hacerlo y dar plena libertad a quienes hacen ese trabajo, a sabiendas de que al pasar de un lenguaje narrativo a uno dramático algo tiene que cambiar. Algunas veces he asistido a las funciones. De otras sólo me he enterado por la prensa o por alguna página de internet. A veces se respeta literalmente el texto y a veces sirve como fuente de inspiración para crear una obra basada en él. El cuento que más veces se ha representado se llama La peor señora del mundo, ya sea como espectáculo unipersonal, con títeres o sombras, como lectura dramatizada o bien montado como teatro escolar o profesional. Me ha tocado ver que algunas maestras y maestros se disfrazan del personaje principal para leerlo en el aula: una pequeña dosis de actuación contribuye a acercar el relato a los escuchas. El director de una compañía teatral me contó que alguna vez tuvieron que rescatar a la actriz que representaba el papel protagónico de la furia de los pequeños espectadores que veían en ella la verdadera reencarnación del mal: realidad y ficción se integran en el imaginario colectivo. También he sido testigo del reclamo, en plena función, que hacen algunos niños que conocen el libro cuando los actores siguen un libreto que no se apega a la historia original. Un cuento bien contado en el escenario cautiva sin duda al público infantil y de alguna manera lo transforma. Al salir de la sala en la que fue puesto en escena, el mundo parece distinto: ha sido tocado por la representación, que nos permite ver más allá de lo aparente. Y con frecuencia una reacción catártica opera en el espectador al verse proyectado en algunos de los personajes o situaciones. A diferencia de la lectura en soledad de una historia, cuando ésta salta a las tablas la experiencia cambia: ahora se trata de algo que está sucediendo frente a nuestros ojos y que lo podemos compartir con otros: ya no somos los únicos testigos. El relato cobra vida más allá de nuestra imaginación y de cierta manera nos convierte en sus protagonistas porque depositamos en los personajes nuestras emociones y nuestros miedos, nuestros anhelos y nuestras frustraciones. Ahí pueden reunirse armónicamente la ficción, la música, la danza, el canto, la poesía, el juego, la magia, los malabares y todos los recursos propios del arte teatral: vestuario, iluminación, escenografía, maquillaje, objetos de utilería. La aportación que hace la herencia cultural –con énfasis en la literatura y el teatro– contribuirá a que el niño ejercite su imaginación y encuentre un sentido a la vida”.

Francisco Hinojosa

(Ciudad de México, 1954) es uno de los principales autores mexicanos de literatura infantil. Poco después de completar sus estudios de literatura comenzó a escribir poesía, antes de entregarse a los cuentos y novelas para niños. En 1984 ganó el Premio IBBY por su libro La vieja que comía gente, y ha publicado diez libros más con FCE. Este año fue seleccionado por Conaculta como embajador para representar y promover la literatura para niños y jóvenes en México.