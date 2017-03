El CENUR Litoral norte tiene interés en instalar un servicio de estudio en la zona

Dos jóvenes de Guaviyú de Arapey, localidad que se encuentra a 160 kilómetros al noreste de la ciudad de Salto, realizaron una experiencia de capacitación en el Laboratorio de Parasitología de la Sede Salto de la Universidad de la República – Cenur Litoral Norte.

Esta experiencia se inscribe dentro de un proyecto de desarrollo en la zona de basalto superficial en Salto, que busca la “Intensificación de la producción ovina”, el cual es impulsado por la Intendencia de Salto junto a otras instituciones del medio a partir del programa “Uruguay mas cerca” financiado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Se trata de Lidia Arrieta (22 años) y Lucy Pereyra (29 años), que recibieron una capacitación básica en técnicas coprológicas de rumiantes. Fue una oportunidad para aprender a realizar análisis coprológico parasitario básicos en muestras fecales, en este caso de ovinos, buscando reportar beneficios directos para los pequeños y medianos productores de la región y una posibilidad de vislumbrar una salida laborar para ambas, dado que la intención a futuro sería poder instalar el servicio de estudio en la zona de Guaviyú de Arapey.

La capacitación estuvo a cargo del Dr. José Manuel Venzal y un equipo de docentes e investigadores del Laboratorio de Parasitología de la sede universitaria local.

UNA GRAN EXPERIENCIA

PARA LIDIA Y LUCY

Las jóvenes, Lidia y Lucy aspiran a que de estos aprendizajes se puedan generar oportunidades laborales en la zona noreste del departamento, región caracterizada por el basalto superficial.

De esta forma, el proyecto “intensificación de la producción ovina” abre nuevas expectativas a los pequeños productores de la zona y en particular otros horizontes para Lidia y Lucy, que con la capacitación recibida se sienten capaces para hacer sus aportes.

Las jóvenes hicieron un gran esfuerzo para poder acceder a esta capacitación, que tuvo una duración de tres horas de viaje desde Guaviyú de Arapey a la ciudad de Salto, quedándose toda la semana en Salto en casa de familiares. Como ambas también son madres tuvieron que venir con sus respectivos hijos, lo que significó un movimiento para toda la familia.

Lidia Arrieta, nació y vivió toda su vida en pueblo Biassini, desde hace unos cinco años se mudó a Guaviyú de Arapey, donde vive en una casa de MEVIR con su esposo y un hijo de dos años. No tiene un trabajo permanente, sino esporádico y pudo completar sus estudios de secundaria y unos años atrás logró ingresar a Facultad de Derecho, pero por problemas familiares tuvo que abandonar el estudio a lo que se sumó luego su embarazo, aunque le gustaría retomar más adelante sus estudios.

Lucy Pereyra, en cambio nació y vivió toda su vida en un establecimiento ubicado a 7 kilómetros de Guaviyú de Arapey. Es hija de pequeños productores familiares, tras el fallecimiento de su padre, se hizo cargo del establecimiento junto a su madre, donde se dedican a la cría de ovejas. Por lo cual culminó la primaria y se dedicó a las tareas del campo, hoy es madre soltera y tiene dos hijos que viven con ella y su madre.

Lidia ya conocía la sede universitaria desde cuando ingresó en el año 2012, pero para Lucy fue su primera vez, “me pareció lindísima” reveló, “todas las cosas que vemos, mirar un microscopio por primera vez, la verdad que fue muy lindo” relató sobre su experiencia.

En cuanto a los aprendizajes recibidos en esta instancia Lidia comentó, “nos estamos capacitando para el conteo de huevos de la materia de los ovinos y a partir de ahí vemos si los mismos necesitan que se le aplique dosificación o no”. Esta primera medida sería de gran utilidad en la zona dado que los productores “a veces dosifican sin saber si necesita el ovino o no, muchas veces van y dosifican nomás”, lo que implica no solamente mayores costos sino también muchas veces termina siendo perjudicial.

EL APOYO DE LA

UNIVERSIDAD

El responsable del Laboratorio de Parasitología Dr. José Manuel Venzal, relató cómo surgió la propuesta de capacitación a personas del medio rural, a partir de una demanda realizada por la Intendencia y pequeños productores en la zona de basalto. Los docentes de Facultad de Veterinaria, visitaron dos grupos de productores, uno de Colonia Lavalleja y otro de Guaviyú de Arapey, donde surgió la idea de hacer un plan piloto para estudiar la situación de los pequeños productores en la zona, de ahí surgió la posibilidad de que dos personas vinieran a capacitarse al laboratorio, en un primer módulo de capacitación básica en coprología para ovinos y bovinos.