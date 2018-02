Como informáramos en estos días, los directivos y productores lecheros agremiados en Sociedad de Fomento Rural de la Industria Lechera de Salto (Sofrils) y Sociedad de Fomento Rural de Colonia Rubio se reunieron el jueves pasado con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, en la Sede del MGAP en Salto.

En el encuentro se analizó la problemática de los productores lecheros de la zona. Benech explicó a los productores las modificaciones planteadas recientemente al Proyecto de Ley sobre el Fondo de Garantía para productores lecheros que contemplarán deudas no bancarias, contraídas con proveedores de servicios e insumos, y que se aumentará a US$ 36 millones. E informó que se extendió la rebaja en las tarifas eléctricas por 90 días, beneficio que ya se había otorgado en 2017.

«La lechería hoy en Uruguay tiene rentabilidad pero en Salto la dificultad es otra porque los precios son menores que en el resto del país. Y así la rentabilidad es difícil», afirmó Benech.

La baja en el precio de leche al productor -de $ 1 por litro de leche- por parte de Indulacsa (del grupo francés LACTALIS) preocupa a los tamberos y es considerada un muy mal antecedente.

La baja del precio operada por este grupo es retroactiva al 1º de enero y quedó levemente por encima de $ 7 por litro para leche con índices de sólidos (grasa y proteína) promedio. El grupo francés justificó el descenso con las complicaciones que tiene para vender quesos en el mercado mundial.

Medidas para el sector lechero «tienen gusto a poco», dijo presidente de APLP

El productor y presidente de la Asociación de Productores de Leche de Paysandú (APLP), Gerardo de Souza, manifestó que las medidas anunciadas por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, para el sector «tienen gusto a poco», aclarando que «se estaban esperando otro tipo de medidas, porque estas si bien ayudan, al productor no le cambia nada».

En el caso del combustible, el dirigente sanducero manifestó que para los productores chicos y medianos «en lo concerniente al Imeba les vendría bien, pero en el costo general del productor no se mueve, porque el combustible para el productor es puertas adentro», dijo.

De acuerdo con las medidas anunciadas por el gobierno, para el sector lácteo se constituyó el Fondo de Garantía Lechero por U$S 36 millones, que permite reperfilar las deudas de 2.800 productores. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, expresó que esta medida no tiene impacto fiscal ya que el fondo se constituye en parte con el último aumento en el precio final de la leche.

También se anunció la extensión de la rebaja de 15% de la tarifa de UTE hasta marzo, medida ya implementada en el segundo semestre de 2017 y que beneficia a 3.600 productores. El costo para el Estado se estima en U$S 1.400.000. Por otra parte, se resolvió congelar los arrendamientos para los productores familiares en tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC), lo que favorecerá a 1.050 establecimientos lecheros.

Respecto a los insumos «seguimos igual», puntualizó De Souza, «porque para alimentar al ganado necesitamos ración, semillas para sembrar, lo que tiene un costo sobre los combustibles, y eso no se baja. Después están los costos de los productos veterinarios y otros que siguen igual».

Para el dirigente «si no se baja el costo país no habrá eficiencia para que se vea reflejado en el productor y este lograr una mejor rentabilidad».

Sobre la rebaja del 15% en el consumo de energía eléctrica, aclaró que es «muy insuficiente», teniendo en cuenta que a principios de mes la subieron un 7%, por lo que el aumento para los tamberos es irrisorio. Además, «son 3 meses (hasta marzo), por lo que seguimos en lo mismo».

«El mensaje que estamos esperando es que el Estado sea más eficiente y que nos den una señal clara de que el productor puede producir, porque hoy no se puede y si se continúa en este tren, vamos a seguir perdiendo productores».

Fue claro al precisar que «hay productores de nuestra gremial que están mandando al seguro de paro a funcionarios, y va a seguir así porque no se avizora a nivel internacional una mejora de precios, por lo que si no logramos como país ser competitivos, y bajar los costos, todo va a ser muy difícil», sostuvo. De Souza explica que «no se entendió por parte del gobierno lo que solicitó por parte del movimiento de productores autoconvocados y posteriormente las demás gremiales más representativas, de bajar el costo país, si no vamos a seguir en lo mismo».

Sobre el fondo de garantía dijo que todo «es incierto, porque hay proyectos que vienen de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) que procuran que sea más abarcativo y que le llegue a los productores en general, pero seguimos en un camino incierto, porque no llega lo que realmente necesitamos».

Para el dirigente y productor, «se trata de que al productor le ingrese plata fresca, porque el que se endeudó por otro camino que no sea por la banca pública o privada, todavía no ha recibido una solución clara».

PRODUCTOR MEDIANO

Un productor considerado mediano es aquel que tiene alrededor de 100 vacas y unas 200 hectáreas. En el caso del gasoil, «para un tambero de ese tipo, no digo que la baja del gasoil sea insignificante, pero pretendemos que que la baja sea mayor».

Siempre hablando de un productor mediano, dijo que precisa de mano de obra una o dos personas. «Entre los aportes y todo lo que mencionaba de insumos y gastos para mantener un tambo, todo está por encima de lo que tiene que ser».

«La energía eléctrica si bien baja, esos insumos directos no». Y puntualizó «que los costos directos de alimentación de una vaca están entre un 45 y 50 por ciento de esos costos, y la energía es un 2%. El personal es entre un 8 y 10 por ciento. Todo lo que involucra la implantación de leguminosas o verdeos de verano tiene un alto valor», por lo que las rebajas anunciadas no repercuten en el tambo».

«Acá se tiene que lograr que llegue a toda la escala que involucra al productor. Sea vendedor de insumos y lo que necesita el productor, porque ahí sí bajarían los costos», indicó.

VIGILIA

De Souza manifestó que durante la vigilia que se realizará entre ayer y hoy, en lo que es una nueva movilización de los productores auto-convocados, estarán participando y adhiriéndose, porque entienden que «en esta estamos todos juntos, en los reclamos para el sector agropecuario y el Interior».

También ayer en la tarde, la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) consideró «insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno para el sector agropecuario», y apoyan «la vigilia de los próximos días, exhortando a que se desarrolle en un marco de orden, respeto y tolerancia».

Además, invitan a «participar de la reunión de delegados del sábado próximo en Durazno». (Fuente: El Telégrafo).