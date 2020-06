2.000 partidos por semana…y ni un policía

Un aspecto no menor a tener en cuenta es que «rige una resolución desde el año 2009 que establece que se requiere tener título habilitante para ser DT, el cual se consigue a través del ISEF, cursos de OFI, de ACJ, Instituto Dreams y ONFI hace cursos».

Asimismo, el baby fútbol ha recibido algunos ataques debido a ciertos episodios de violencia, el factor principal es la falta de control de los padres, que se molestan porque sus hijos no ganan. Reclaman, muchas veces a través de la violencia física. Pero de hacerse una cuenta sencilla se llega a la conclusión que se trata de un ámbito bastante pacífico: se calcula que en los 2.000 partidos que se juegan por semana participan más de 300 mil personas. Para jugar un clásico se requieren más de 1. 200 policías, y la AUF en un año juega menos de 3500 partidos sumando todas las divisionales. En cambio en ONFI se juegan 2.000 partidos por semana sin un solo policía. Así que los hechos de violencia, si bien a veces existen, son mínimos, y en porcentaje no pueden siquiera compararse con la violencia que existe en la sociedad y en el deporte, sobre todo en el fútbol profesional. Al fin de cuentas por estos lares salteños, ese mismo fenómeno que es puntual, desde el Baby Fútbol, auténtico socializador, aunque algunos experimenten la desviación del objetivo. Más que desde los niños….de los mayores que no faltan en la escena. Actitudes de mayores que no dejan de tener relación, con la violencia misma.