El fútbol salteño de la penumbra futura

El ingreso de la última semana de mayo, no hará menos que acentuar las dudas respecto a si el fútbol salteño es capaz de ganar la escena en lo que resta del año. Es obvio que el atraso está fuertemente planteado en función de la pandemia que persiste y los mecanismos de precaución que permanecen activados, aunque no falten los transgresores de turno.

De semanas a esta parte en EL PUEBLO, los reflejos de la realidad. Apelar a titulares en el tiempo reciente, potencian los vaivenes. Pero el hecho es que todo resulta como lo que es: penumbra de dudas y sin señales inmediatas, mientras cada vez cobra más fuerza el objetivo de algunos dirigentes de primera línea. Bajar la cortina y arrancar en marzo del año que viene.

Al decir del presidente de Nacional, José Luis Pertusatti, «cuanto más tiempo pase, menos chance tenemos».

LO QUE SE VA QUERIENDO

Frente a tanta interrogante acumulada y el clamor de los jugadores en cuanto al momento de poder volver a entrenar, va quedando claro que desde algunos clubes el objetivo es uno: marcar un mes como máximo en la espera. Y si en ese mes no se plantea la chance de volver, definitivamente optar por la suspensión.

En este fin de semana que pasó, contactos que existieron entre delegados o presidentes de clubes. Fue un hecho real, en que además se patentaron diferencias, a partir de una duda: ¿hasta qué mes es posible aguardar?

Es ahí donde la diferencias están planteadas. En el caso de la «A», una mayoría apunta a setiembre, pero se suman quienes suponen que el mes de enero puede ser computable también a los fines de jugar.

LA CARA DEL FUTURO

Por lo demás, quienes tienen la apuesta que el Campeonato Salteño pueda iniciarse el domingo 30 de agosto (es una de las fechas que se ha manejado como hipótesis), ni remotamente pretenden afrontar partidos en enero. «Si hay que terminar el 30 de diciembre, no hay drama. Pero en enero, es inviable».

Restará aguardar si en esta semana, alguna definición aflora. Por ahora el tránsito vacío y no pocas palabras se van tornando huecas.