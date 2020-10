El martes de OFI

El feriado de la víspera, determinó que no funcionaran las oficinas de la Organización del Fútbol del Interior. Todo el traslado para hoy.

Será un martes con sacudida interna,. teniendo en cuenta que alguna posición se tendrá que fijar con respecto al formulario del partido Salto y Cerro Largo. Conocer de primera la postura argumental de la terna, ratificación de hecho del resultado beneficiando a Salto por 2 a 1, pero acaso un aspecto capaz de dinamitar el terreno.

Hay que tener en cuenta que el partido fue suspendido por «falta de garantías». No está claro a que nivel no hubo garantías, si en definitiva el partido se jugó mayoritariamente sin aficionados y ningún integrante de la cuarteta, fue blanco de agresión alguna. Asimismo hoy en OFI se pactarán los dos partidos que vienen: los de ida, tanto en Sub 17 (Salto y Paysandú), como en mayores (Salto vs Canelones del Este). El día y la hora de disputa en cada caso.