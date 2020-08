Primero a nivel del fútbol salteño y ahora en OFI

Sobre las 14.30′ de la víspera la comunicación de EL PUEBLO. Línea tendida con la Organización del Fútbol del Interior, a los efectos de ese tanteo a distancia respecto a las decisiones en torno a la vuelta del Campeonato del Interior. A cronistas de este diario, entonces se les apuntaba: «la mano viene torcida. Es todo muy cuesta arriba. A algunas Ligas se les hace muy complicado el tema económico. No es fácil».

Algunos crédulos y hasta tapizados de inocencia, suponían que, al llegar el 11 de agosto, «lo único pendiente era resolver el sistema de disputa, por lo que en menos de lo que canta un gallo esto resuelve».

El hecho es que antes del sistema de disputa, GOLPEÓ DE FRENTE A MÁS DE UNA LIGA la razón económica. Por eso la incertidumbre se planteó «porque los números no cierran».

Las reuniones fueron y vinieron, con la apuesta de solución, pero más de un rostro crispado (se dijo), frente a la complejidad que supone el amparo financiero para el desarrollo del Campeonato en sus fases finales.

LOS QUE NO ENTIENDEN

Cuando el 22 de junio en el local de la Liga Salteña de Fútbol se resolvió suspender el calendario deportivo del año 2020 en la A, B y C a nivel de Primera División, más de una bofetada crítica se planteó desde algunas tiendas. Tiendas donde el interés personal o sectorial pasó a crearse, sometiendo de plano la realidad adversa desde el punto de vista económico. Como desconociendo el efecto-consecuencia de la pandemia. Si el Covid-19 dejó «patas arriba» tantas áreas del quehacer nacional, ¿por qué el deporte tendría que permanecer al margen del estallido? En el caso de la Liga Salteña, no es que una mayoría básica decidió no jugar. Para nada: se trató de una virtual unanimidad.

Por lo tanto, no fue cuestión antojadiza. O una postura de ocasión.

La pandemia dejó huellas. Fue «volteando muñecos» y aunque descorazonado el hincha, no hubo menos que admitir el impacto.

En definitiva, a nivel local y ayer en OFI, no es cuestión de buena o mala voluntad. Es cuestión de dinero: que se tiene o no se tiene.

Y por lo que se ha visto, la chequera es parte de su propio llanto en tiempos de desolación.

Pese a esa caricaturesca y porfiada ceguera de los que no entienden.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-