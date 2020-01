En más de una ocasión desde EL PUEBLO, el remarque de una realidad: el fútbol salteño vaciándose de delanteros. Cada vez menos a la hora de la eficacia ofensiva.

Directores Técnicos que llegan para liderar el ciclo de determinados planteles de Primera División y se topan con esa adversidad sistemática. Se origina incluso en clubes que le conceden trascendencia al fútbol de juveniles o de formación y que sin embargo, desnudan olímpicas carencias a ese nivel.

Frente al mal sabido y consabido, la misma interrogante que fluye: ¿no hay nada abajo?

¿No hay delanteros?

¿No hay volantes creadores y resolutivos al tiempo de procrearse el esquema ofensivo?

Cabe preguntarse, porqué no lo hay. En definitiva, si quienes desarrollan la misión desde la Dirección Técnica, ESTÁN FACULTADOS PARA DETERMINADOS OBJETIVOS O NO.

Cuando llegan a la Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 18…. ¿qué se pretende?

¿Ganar o formar?

¿Es posible ganar primero y formar después?

Los expuestos a la misión de formar, ¿están aptos para hacerlo?

¿O responden al berretín de alguna consagración ocasional y punto?

Alguien o unos cuantos alguna vez, tendrán que enhebrar respuesta desde la razón. Por lo menos para entender, porque no hay….lo que tendría que haber.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-