Ahora que no lo tenemos al fútbol, recreando desde EL PUEBLO a Eduardo Galeano

En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol». ¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. El fútbol es la única religión que no tiene ateos» (Galeano)

********

MÁS ALLÁ DE LA PASIÓN

La pandemia invasora, pegando duro en todos los estamentos. En el estamento que fuese, no ha dejado títere con cabeza.

¿Cuándo se paralizó alguna vez TODO el deporte en la historia de TODA la humanidad?

Por eso, este tránsito que se prolonga por una situación no sospechada, como cuestión inédita. Sin antecedentes. Vacía de pasado. Y el fútbol ausente, no es un tema menor.

Desde EL PUEBLO sería caer en lo obvio, si remarcáramos la industria que supone. ¡A cuántos le da de comer y lo tienen a él como sustento económico, a partir de transformarse en una profesión, más allá de la pasión de jugar!.

ALGUIEN COMO GALEANO

Desde aquella condición de periodista y escritor, Eduardo Galeano (uruguayo él; mañana lunes 13 de abril se cumplirán cinco años de su muerte), solía hincar el diente en su sentimentalidad pro fútbol. «Cuando no hay juego, hasta la piel se queja», redactó alguna vez desde su fértil ocurrencia.

Hay que asociarse a Galeano. No queda otra y es válido. Seguro que los pasionales del «fobal» en Salto, igualmente padecemos esta desértica realidad. Falta algo. O falta mucho. Después de todo, es un componente más de la sociedad. Mientras que un poco más allá de la frontera «naranjera», el deseo deliberado por un pronto retorno, desde el momento que el negocio permanece inmovilizado y eso es mala cosa. Pero no crea el lector que en este medio salteño, el fútbol no es una fuente de ingresos, porque simplemente lo es. Por eso, se cruzan dedos a manera de plegaria para que la pelota recupere espacios y el aliento jugando, vaya recreando misiones por el juego ahora desvanecido.

Al fin de cuentas por esta comarca nuestra, esa misma Liga Salteña de Fútbol con sus 36 clubes, más todas las restantes Ligas, como partes de un tiempo silenciado a prepo por obra y gracia (no tanta gracia) de un enemigo que no vemos y que además….¡antifutbol debe ser!.

Mientras que al decir de Galeano, por aquí también….hasta la piel se queja.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-