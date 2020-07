Pareciese un principio terrenal. Si no hay problemas, hay que buscarlos.

O si la existencia de problemas surcan los tiempos, las divisiones podrán concebir sus propias grietas. Porque de cara al futuro del Torneo de Selecciones del Interior en su tramo pendiente, jugar sin público o con público, nada resuelto aún.

Y todo se va consumando bajo imperio de la incertidumbre.

Por eso es que ayer en la mañana-mediodía del Congreso de la Confederación del Litoral-Norte, los delegados de Salto, Artigas, Paysandú, Rivera y Tacuarembó, tentaron unificar algunas posiciones sustantivas de cara a los próximos pasos, pero también con el Congreso de OFI en la mira, al que no le faltarán cuestiones que atañen a las ligas del interior.

LA POSTURA DE

SALTO Y PAYSANDÚ

Se trata de quienes tienen sus selecciones clasificadas para los turnos que aún restan por disputarse. Los representantes de Salto y Paysandú coincidieron en que «sin pùblico no se puede jugar; resulta a todas luces inviable. Si se pierde con público, ¿cómo no suponer lo que puede pasar sin público?».

La postura de Salto y Paysandú será acompañada por la Confederación del Litoral Norte en su totalidad.

Retumbó en la Liga la expresión con carácter de inapelable: «sin público no se puede competir». Se dejó en claro que «la única financiación es la venta de entradas. ¿Cómo podría contemplarse un presupuesto básico, si no existen recursos a ese nivel? ¿Cómo se le llegaría a pagar a Directores Técnicos y jugadores? No tener aficionados en las tribunas, es ir contra la esencia del fútbol,x porque después de todo, ¿para quiénes se estaría jugando?»