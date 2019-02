En Asamblea modificativa se confirmaron novedades referidas a la temporada 2019 del básquetbol salteño, fechas de competencia y pases.

Tal cual lo hemos venido informando oportunamente en éstas páginas en ediciones anteriores, en la pasada reuniòn del lunes próximo pasado (Asamblea modificativa) del Consejo Superior (ya se llevaban realizadas seis reuniones en lo que va de 2019), el pasado lunes en dicah Asamblea de clubes, ya se confirmaron algunas novedadess que se veníaa estudiando, analizando, y tratando en reuniones anteriores a nivel de la dirigencia de la L.S.B, conjuntamente con los delegados y/o representantes de los clubes que han podido concurrir a dichas reuniones (en la última Asamblea estuvieron todos), las que cómo habíamos informado antes, ya se vienen realizando desde el inicio mismo de 2019.

Ahora es momento de ir confirmando lo que se venía analizando y tratando, como por ejemplo la confirmación del equipo sanducero del Centro Allavena, quién participará del campeonato “Salteño” en división Juvenil Sub 20 de Formativas en esta temporada.

Por otro lado, cada vez surge con más fuerza, la participación de Rivera en varias categorías menores, ya que los contactos se mantienen, el interés de la gente riverense también, y sería casi un hecho que Rivera también participe de la temporada 2019 en categorías Sub 13, Sub 14, y Sub 16 en la competencia de Formativas en Salto.

Dos pases locales, una ficha nacional

También fue confirmado en dichas Asamblea confirmativa, y votado por unanimidad en la última reunión semanal del pasado lunes en el local de la L.S.B, que defnitivamente se habilitará el período de pases, donde cada club de los seis, podrá solicitar en esta temproada 2019 dos pases de jugadores locales, y podrá sumar una ficha nacional a los planteles respectivos de aquellos equipos que decidan por alguna de las dos opciones, o las dos en definitiva.

En otro orden, también ya se conocen las fechas para la competencia de la temporada 2019 en las categorías Formativas y Mayores (1ª división), en lo que refiere a la categoría principal de primera división, el campeonato “Salteño” se jugará desde ocubre de 2019, a febrero de 2020, y el campeonato en las categorías menores de Formativas se disputará entre los meses de marzo, a octubre del presente año.