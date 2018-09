Peñarol y los 127 años de historia

El Club Atlético Peñarol de Montevideo, data del 28 de setiembre de 1891. Llega a los 127 años de existencia. No le han faltado en su historia, deportistas salteños, sobre todo si de fútbol y básquetbol se trata. En el caso del fútbol no hay sido pocos, mientras el baloncesto fue incluyendo algunos, aunque no tantos. De lo que no hay dudas (por lo menos desde EL PUEBLO), que en cada uno de esos dos deportes de masificada proyección en el mundo, dos salteños por sobre todos.

PEDRO VIRGILIO ROCHA en fútbol y OMAR MIGUEL ARRESTIA en básquetbol.

El “Daro” nació en Salto el 3 de diciembre de 1942 y falleció el 2 de diciembre de 2013.

El “Chumbo”, igualmente hijo de este solar: 12 de mayo de 1947, hasta ese día en que su vida se extinguió. Fue el 15 de marzo de 2009.

AQUEL AYER CARGADO DE GLORIA

Pedro fue Campeón Uruguayo, de la Super Copa, de América y del Mundo con Peñarol y es el futbolista uruguayo con más Mundiales disputado: un total de cuatro.

Omar fue rutilante en los 60 y 70, alcanzando la cima en Hebraica y Macabi primero y Peñarol después. Con los aurinegros, integrando un equipo de sensación que supo ser Campeón Federal. Además, tantas veces seleccionado y afrontando torneos internacionales.

LA DE PEÑAROL EN EL PECHO

Los dos: gigantes. Sin dudas: los salteños que jugaron en Peñarol y que desarrollaron un nivel antológico. De golazos y de dobles.

El “Daro” y el “Chumbo”.

Ellos y Peñarol. Dictados para siempre, desde la magia de un talento que no resiste tantas analogías: ¡la de ellos!