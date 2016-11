Salto Uruguay (74) – Universitario (88)

Y así fue, lo que sucedió anoche en el gimnasio “decano” con la victoria visitante de Universitario sobre Salto Uruguay por 88 a 74, en el partido Nº 1 de este cruce en la serie de play offs semifinales del campeonato “Salteño” de básquetbol en categoría Mayores. Victoria inobjetable del rojo de la “U” dirigido por Luis Cuelho, que fue netamente superior que el albiceleste a lo largo de los 40´ de juego, ante un equipo local al cual no le “salió” absolutamente nada en la noche de ayer, las cosas cono son. El primer cuarto finaliza con victoria visitante por 17 a 12, donde ya se marcaba el mejor juego colectivo del “rojo”, su inoperancia defensiva, y el apresuramiento constante en cada ofensiva del equipo local en el este cuarto. En el segundo se mantiene la supremacía de Universitario en el partido, porque el “rojo” jugando tranquilo con la diferencia a su favor, aprovechando, y trabajando cada ofensiva con toma de rebotes, salida rápida, rotación de “bola” permanente, y buscando siempre a su hombre mejor posicionado para el lanzamiento. Salto Uruguay no le encontraba la vuelta al partido, pese a que su entrenador Juan P. Testa buscó permanentemente por el lado de la rotación desde la banca, encontrar las soluciones, y resoluciones que el equipo no mostraba en cancha. El primer tiempo se cierra con el electrónico marcando 42 a 32, siempre en favor de la “visita”, y con la incógnita planteada de que pasaría en el tercero, si el “decano” intentaba, y lograba “remontar”, o sí por el contrario el “rojo” visitante comenzaba a cerrar el juego a su favor. Y sucedió lo segundo, porque el local siguió cometiendo errores de apresuramiento, no jugó nunca en colectivo, y tampoco tuvo el aporte necesario de su dupla de extranjeros. Como contrapartida, Universitario siguió jugando un basquetbol sencillo, y cuando su rival “acortó” en algo la diferencia, allí aparecieron nuevamente los goles de los “extranjeros” Blocker y Barfield del rojo para nuevamente abrir diferencias que a la postre fueron indescontables para el “decano” local. El tercero se termina con la pizarra marcando 64 a 52 en favor de Universitario, y en el último cuarto, pese a que Salto Uruguay intentó algo, más que nada a impulsos anímicos, e individuales, no pudo nunca absorber la diferencia y “ponerse” en partido ante el mejor juego de su rival. Lo ganó el rojo de la “U”, y lo hizo en forma justa, y merecida. Ahora se verán las caras nuevamente el próximo sábado en el gimnasio “rojo”, y allí seguramente ( o no) será otra historia, no existe un partido igual a otro, y aquí la ecuación es simple y sencilla, , si lo gana Universitario será uno de los finalistas, y si revierte Salto Uruguay llevará la definición de este cruce en la serie al tercereo, y definitivo, habrá que ver… hay que jugarlo.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Campeonato “Salteño”: Temporada 2016

Serie de play offs semifinales: Categoría Mayores

Partido Nº 1: (Al mejor de tres)

Escenario: Gimnasio “Dr. Juan J. Galbarini” (Salto Uruguay)

Público: 300 personas

Árbitros: Marcelo Alvarez – Fabricio Sarli – José G. De los Santos: (Muy bien)

SALTO URUGUAY (74): Pablo de los Santos 14, Sebastián Artegoytia 8, Valentín Luzuriaga 11, Sthepen Battle 17, Martavius Adams 14. (Inicial), Renzo Giacometti 4, Nicolás Barla 6, Facundo Viettro. D. T: Juan P. Testa

UNIVERSITARIO (88): Agustín López, Eduardo Tauré 11, Jerel Blocker 24, Nathaniel Barfield 29, Enrique Posada. (Inicial), Luis Cuelho 12, Nicolás Lewis 12, Renzo Racedo, Facundo Gérez. D. T: Luis Cuelho

POR CUARTOS:

1º CTO: (SU 12 – U 17), 2º CTO: (SU 32 – U 42), 3º CTO: (SU 52 – U 64), FINAL: (SU 74 – U 88)

El mejor jugador de la cancha: Nathaniel Barfield

El mejor de Salto Uruguay: Sthepen Battle