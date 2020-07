Aquella primera solicitud de EL PUEBLO, a Francisco «Aco» Cano. Para que compartiera una foto con el abuelo. El abuelo que seguramente más de una vez les habló a sus nietos del memorable 16 de julio de 1950, cuando 11 leones «charrúas» silenciaron al más grande estadio del mundo.

Lo cierto es que «Aco» no lo pensó dos veces.

Casi una rèplica

«¿Y por qué no van ustedes? Se va a poner contento. Es lo que le gusta. Lo entretiene. Cuando se comunica alguien es su alegría. Días pasados lo llamó Alberto Sonsol desde Montevideo. Hicieron una nota para la radio. Si ustedes van, también va a ser una alegría».

El hecho es que más allá de 1950, los recuerdos de Don Orlando también se instalan en el Mundial de 1930, cuando Uruguay fue por primera vez campeón.

«Yo era gurí. Tenía 13 años….ahí nos juntamos en la Plaza Artigas y había uno subido a la antena que nos decía como iba el partido. Porque en el 30 no se escuchaba por radio. Después que terminó todo, bajamos por calle Uruguay desfilando. Cada uno de nosotros iba medio disfrazado de jugador para completar los 11. Había que buscar un negro que hiciera de Leandro Andrade…y entonces encontramos un negro. Yo hacía de Héctor Scarone. Me gustaba porque él jugaba en Nacional. Y yo hinchaba por Nacional….pero no me me voy de Maracaná, ¿no?….Y no, porque eso fue de locos. Cuando empató Schiaffino y después Ghiggia los liquidó. Había que estar ahí, en medio de esa pobre gente.

Paaaaahhhh….y nosotros aquí, ¿no? En Salto Uruguay, gritando bien fuerte, con mil abrazos, ¿no? Con lágrimas…y sí…las lágrimas nos juntaron. ¿Cómo no van a juntarnos? Y….yo no me olvido. Nunca me olvido. Pero nunca, ¿eh?….nunca».

**********

Don Orlando Menoni. El de los 103 años.

Su tiempo. Su ayer. Su memoria. Su sentir. Su humanismo.

Su ternura de padre, de abuelo, de bisabuelo. Sus andares de vida.

Hasta la ocurrencia que llama y el pasado que se recrea.

La vida y aquel fútbol que también evoca. El 1930 cuando fue un poco Scarrone.

O el 1950, justo un día como el de hoy.

Cuando las lágrimas también, sintieron la ocurrencia de juntar….

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-