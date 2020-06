Una nota exclusiva de: JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

ACTRIZ y CANTANTE DE LUJO

Apareció en las comedias musicales de los treinta y de los cuarenta, destacándose al poseer una voz realmente privilegiada. Cuando dió la prueba para estar en esas películas, sorprendió a todos los que la escucharon y supieron admirar su registro. La contrataron inmediatamente, sin pérdida de tiempo. Era en esos momentos, una adolescente. La mayoría de las veces haciendo de ingenua, sumaba sus dotes de hermosa mujer, con su estilo canoro de soprano ligera. Descubierta por la Metro Goldwyn Mayer en un certámen escolar de cantantes en Los Angeles, lugar donde se había trasladado junto a su familia aguardando su turno para debutar en la pantalla grande. Hollywood la recibió con los brazos abiertos: críticos, colegas y público, comentaban las virtudes que tenía, que eran muchas. Su verdadero era Edna Mae Durbin, conocida como Deanna Durbin, aquella chica canadiense que llegó a ocupar las marquesinas de los cines más importantes del mundo, por talento propio.

POSEIA UN TALENTO DEFINIDO

Deanna Durbin llegó a éste mundo el 4 de diciembre de 1921, en Winnipeg, capital y ciudad más poblada de la provincia de Manitova, localizada en las praderas del oeste de Canadá. Hija menor de Ada Durbin y James Allen Durbin, originarios de Chester, Inglaterra. Deanna tenía una hermana mayor, Edith, nacida en Inglaterra y fallecida en California en 2010. La familia a pleno, cuando Deanna era una pequeña, se trasladó a USA, convirtiéndose sus padres en ciudadanos estadounidenses. Siendo niña ya entonaba bien canciones infantiles, y para cuando cumplió los diez años, sus progenitores entendieron que poseía un talento inusual y la inscribieron en Academia Ralph Thomas, para que tomara clases de canto. Tiempo después, se convirtió en alumna destacada de Thomas, enseñando sus condiciones en varios clubes e iglesias locales. En los inicios de 1935, la MGM mientras planeaba una película biográfica, teniendo problemas para ubicar una actriz que cantara ópera, la fueron a buscar a Deanna para un casting, a quien luego de escucharla, le firmaron un contrato de exclusividad de seis meses.

EVERY SUNDAY, SU PRIMER CORTO

Debutó en el corto «Every Sunday», junto a otra juvenil figura, Judy Garland; ambas tenían quince años. Con papeles de muchachita en suaves producciones muy al gusto de ese momento, obtuvo fama y ya en Universal, rodó «Mad about music». En 1938 recibió junto a Mickey Rooney, un Oscar de honor, por su significativa contribución a llevar a la pantalla el espíritu y la personificación de la juventud. Ya a los 25 años, figuraba como la mujer que más ganaba dólares en Hollywood, por detrás de Bette Davis, y su club de fanáticos era el más fuerte de los años cuarenta. Su última película fue «For the love of Mary», de Frederick De Cordova, en 1948. Ya a los 28 años se alejó de los estudios, al contraer nupcias con el director de cine francés Charles David, en su tercer matrimonio, con quien tuvo su segundo hijo, Peter H. David, desapareciendo del cinéma. Se afincó con su familia: hijos, nietos y bisnietos, en una casa en las cercanías de París, rechazando ofertas durante décadas y décadas para regresar a la gran pantalla.

FIGURA REPRESENTATIVA DEL CINE

Con el paso de la vida, Deanna Durbin se erigió en una figura representativa del cine de Hollywood. En 1983, el historiador de cine David Shipman realizó una rara entrevista de Durbin.

En la nota, ella afirmó firmemente su derecho a la privacidad y la mantuvo hasta el final de su vida, negándose -inclusive- a aparecer en los sitios web.

El 17 de abril de 2013, falleció a la edad de 91 años, en París, Francia.

Deanna posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, dejando marcadas sus huellas y manos frente al propio teatro Chino de Grauman. El 25 de junio de 2019, The New York Times Magazine destacó a Durbin entre cientos de artistas cuyo material fue destruido en el incendio de Universal Studios, 2008. Fue una actriz y cantante, que dejó su huella. Muchos la recuerdan en «Three smart girls», 1936, debido a su muy buen desempeño frente a las cámaras. Más allá de la nostalgia.