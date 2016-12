Desde una rasta de ajos, de alrededor de 40 cabezas, hasta una bicicleta, pasando por una garrafa, una computadora. Se comunicó a la Policía que tenían al delincuente detenido; la Justicia lo dejó en libertad

DESARMABAN LA MOTO DEBAJO DEL PUENTE DE CALLE SARANDÍ

Efectivos policiales concurrieron en la mañana de ayer, hasta el puente ubicado en calle Sarandí, donde debajo del mismo se estaría desarmando un birrodado, encontrándose en el lugar una moto marca Yasuki, de color gris, matrícula HKE 276, motor 1P52FMH08000687, chasis LSRXCHLC78A741001, sin ruedas y carburador, careciendo de requisitoria en ese momento, siendo trasladada a la sede policial. Posteriormente, se presentó un masculino mayor de edad, quien reconoció el birrodado como de su propiedad, manifestando que en la mañana de ayer, le hurtaron la misma desde la terminal vieja. Intervinieron Seccionales 1ra. y 3ra.

HOMBRE DETENIDO AL INTENTAR ROBAR EN COMERCIO

En la tarde de ayer, personal policial fue alertado de que en un comercio céntrico, tenían demorado a un individuo que pretendió hurtar una botella de whisky y un budín, concurriendo la patrulla preventiva pie a tierra, quienes procedieron a la detención del masculino, quien fue conducido a la sede policial.

Enterada la Juez Penal de 2do. Turno, dispuso que el masculino fije domicilio y fuera puesto en libertad. Intervino División I y Seccional 1ra.

DESCANSABA EN SU CASA Y LE ENTRARON POR LA VENTANA

Una mujer denunció que, en la madrugada de ayer, en momentos en que descansaban en su domicilio ubicado en el Asentamiento La Esperanza, personas extrañas ingresaron por una ventana que da al fondo, y desde el interior, hurtaron una garrafa de 13 kg de color azul con válvula; varias herramientas; vestimenta; perfumes; cigarros; surtido de comestibles; un celular de color naranja y blanco, cuya marca no recuerda; un reloj pulsera de color gris; y una computadora Magallanes del Plan Ceibal. Investiga Seccional 3ra.

SE LLEVÓ 40 CABEZAS DE AJO

Se encontraba atendiendo su comercio ubicado en barrio Lazareto, en la noche del viernes, cuando un individuo se aproximó, hurtándole unas 40 cabezas de ajo que se encontraban en una malla de color verde, dándose inmediatamente a la fuga. Investiga Seccional 2da.

HURTO DE BICICLETA

Una menor se encontraba transitando en bicicleta por la vía pública en la tardecita del pasado viernes, dejando por un momento el birrodado frente a una finca de barrio Ceibal, constatando al volver por ella, que la misma no estaba más en el lugar en la que estaba, no recordando la marca, solamente que es rodado 20 y de color lila. La madre de la joven efectuó la denuncia correspondiente, e investiga Seccional 3ra.

DAÑARON UNA VENTANILLA Y LE ROBARON LOS LENTES RECETADOS

Una mujer denunció que, en la tarde del viernes, dejó estacionado su automóvil frente a una finca de barrio Ceibal, y al ir a ocuparlo, constató el daño de la ventanilla de la puerta trasera del lado del conductor, y que del interior, le hurtaron un par de lentes de aumento recetados, con la armazón de color verde fotocromático. Investiga Seccional 3ra.

HURTO DE VEHÍCULOS

En la noche del viernes, desde el estacionamiento ubicado en calle Brasil y Joaquín Suárez, hurtaron la motocicleta marca Winner Orion, de color negro, matrícula HKV 017, chasis LSRXCJLC3CA692797, motor KT1P52FMH12019916. Denunciado el hecho por su propietaria, investiga Seccional 1ra.

En tanto, un hombre denunció que en la madrugada de ayer, desde el frente de una finca de barrio Villa España, le hurtaron la moto marca Yumbo Max, de color negro, matrícula HIA 3070, chasis LHJXCHLC5G2793370, motor 152FMH16A111884; también, una mujer denunció que en horas de la madrugada de ayer, desde el estacionamiento de calle Bilbao entre calles Uruguay y Brasil, le hurtaron la moto marca Yasuki Splash 110cc, de color azul, matrícula HIC 684. Ambos casos son investigados por Seccional 2da.

FUE A PESCAR AL RÍO Y LE ROBARON LA BILLETERA DEL AUTO

Concurrió a Costanera Norte en la mañana de ayer, dejando su automóvil estacionado en la zona de los baños ubicados en Apolón y Costanera, retirándose hacia el río a pescar; al regresar, constató que mediante el daño de la ventanilla del lado del acompañante, le hurtaron su billetera de color azul oscuro, marca Daniel Bassin, la que contenía en su interior la suma de $ 1.500 y documentos varios. Investiga Seccional 5ta.