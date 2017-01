Seguir todas las instrucciones determina mantener nuestra salud a salvo. Es el Ministerio de Salud Pública, junto a otras instituciones que trabajan denodadamente para ello, combatiendo Dengue, Chikungunya, Zika y ahora la Fiebre Amarilla.

Respecto a la situación en Salto de las diferentes enfermedades prácticamente instaladas en el territorio uruguayo, dialogamos con la Directora de Salud, del Ministerio en Salto y esto nos decía:

“Es importante para nosotros brindar estos informes con alertas sanitarias, que de alguna manera lleguen a la población y que se cumplan.

Teníamos una emergencia sanitaria de Leishmaniasis decretada por un año, en el cual se elaboraron todas las acciones que se debían hacer en el territorio.

A partir del 11 de enero, que cesa la emergencia por parte del Ministerio, seguimos trabajando con los decretos que teníamos anteriormente con respecto a la conducta de las personas, en la responsabilidad de tener a su cargo mascotas.

Seguimos trabajando con Zoonosis y capacitando personal técnico respecto a la enfermedad, siguiendo además con los tratamientos ambientales, alrededor de los lugares donde se encuentran los perros positivos.

El objetivo ha sido exactamente el mismo, recomendando la eutanasia, en aquellos perros que tienen síntomas, y los que no, pueden hacer tratamientos a través de un veterinario responsable.

Organizándonos, para lo que se viene en el 2017.

Dengue, Chikungunya y Zika.

Estamos todos preocupados, por estar rodeados de países con algunas de estas enfermedades, teniendo una importancia en cuanto a la cantidad de casos, que registran, notifican los organismos internacionales y que nos llega a nosotros en los Ministerios.

Lo cual nos indica que debemos estar muy alertas.

En cuanto al Dengue, desde el año 2005 hemos trabajado muchísimo.

No somos noticia si no sucede el evento sanitario, pero trabajamos mucho para que este no suceda.

Nos hemos formado, haciendo una capacitación de personas en cuanto al Dengue. El acopio de material para una eventual epidemia que no hemos tenido y ahora también agregándole, Chikungunya y Zika,

Chikungunya

También transmitido por el Aedes aegyptis, atacando a las articulaciones y dejando secuelas por muchísimo tiempo.

Zika

Estamos muy alertas por las microcefalias que ha notificado Brasil en las embarazadas con Zika, por ello se está trabajando mucho en Uruguay, con las recomendaciones que varían, día a día.

Mirando muy de cerca aquellas personas que han viajado y que han tenido Zika, que piensen en embarazarse, ya que tiene que haber un intervalo de espera de seis meses a la enfermedad.

Y por supuesto que si está embarazada, no viaje a esos lugares, a no ser en un caso de emergencia realmente.

Y de acuerdo a la vigilancia epidemiológica, se va variando.

Día a Día, tenemos cosas diferentes, para decirle a la población sobre distintos cuidados. Enfermedades que están emergiendo en América Latina.

Medidas a tomar sobre las

enfermedades actuales

Sabemos que en los primeros días de noviembre, hasta marzo o abril, tenemos el mayor peligro de la enfermedad con los mosquitos.

El calor, hace que nazcan los huevos y hay más cantidad de mosquitos volando. Por ende, aumentan las posibilidades.

En esta época, tenemos un mayor ingreso y circulación de personas, que vienen de otros lugares. Al ingresar una persona picada, allí se pueda producir.

Tratamos de achicar la población de mosquitos entre diciembre, enero y febrero, realizando las mediciones de la dispersión del vector, tres veces al año, con un mecanismo llamado levantamiento rápido de muestras (LIRA).

Y al último, lo hacemos entre noviembre y diciembre, obteniendo la media y cómo está la dispersión del vector en la ciudad.

No hay que olvidarse que el Aedes Aegyptis, es un mosquito urbano y vive en las ciudades. Y su hábitat, es donde hay un cúmulo de gente. Es por ese motivo que en Brasil, la Fiebre Amarilla, tomó lugares.

Anteriormente allí, veíamos estos casos con estos vectores, en las zonas selváticas, y hoy está instalado en la zona urbana con un importante número de casos. Cientos con la enfermedad y una letalidad de treinta personas.

El Dengue, nos trae Chikungunya, Zika y ahora también la Fiebre Amarilla.

Es el mismo mosquito, por eso nuestra entrega en esta lucha es total contra ese mosquito.

En el año 2005, al Dengue era como algo que no se daba mucha importancia, pero a través de los años, se dan cuenta que la vigilancia epidemiológica de ese vector, es la que nos puede salvar de tener epidemias contra esas enfermedades.

Trampas

Estamos colocando actualmente las Ovi-trampas, en el interior del departamento.

Ovi-trampas: es una paleta dentro de un pequeño contenedor, (tarrito) donde el Aedes deposita el huevo, esto nos permite saber luego su dispersión.

Así también el trampeado para Leishmaniasis, (su trampa es eléctrica, conformada por una luz por la cual es atraída la mosca y una red. Permaneciendo toda la noche instalada, arrollándola y quitándola luego, para controlar su contenido).

Cuidados

Lo claro es, que lo tenemos en nuestras casas. Viene hacia nosotros.

Y si lo tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tomar medidas y que no esté en nuestro hábitat común?

Pensemos en nuestra protección por sobre todo:

*Poniendo lambrines en las ventanas de nuestras casas.

El mosquito, que tiene disponibilidad en el ambiente, se encuentra a la mañana y a la tardecita. Y se guarda dentro de las casas.

*Tenemos que usar los dispositivos que se encuentran en los mercados para combatirlos.

Detrás de los muebles, de las cortinas, en los lugares oscuros, que es donde le gusta estacionarse, para luego trabajar dentro de la casa tranquilo, picando durante la noche.

Los huevos: no olvidemos, se van a encontrar siempre en el agua más limpia, por lo tanto, debemos limpiar todos esos contenedores que por fuerza mayor no los podemos quitar del hogar o alrededor.

Sea para tener acumulada el agua de lluvia para el pelo o para otras actividades, debemos estar conscientes que estos, si no tienen tapa, conservan sus huevos adentro. Es conveniente ponerles una bolsa de arpillera en la misma y ajustarlo a su alrededor para mayor seguridad, de que los huevos, no se van a depositar allí.

Cuando se vacían, es que hay que aprovechar y cepillarlos, (no solo lavarlos en forma liviana), para quitar los huevos que el dengue deja pegados en sus paredes. Después cumplir sus ciclos y tomar vuelo.

Lo mismo pasa con los tanques aéreos.

Hay que limpiarlos por lo menos dos veces al año con un buen cepillado y volverlos a colocar, tapados. No olvidemos que es agua limpia en contenedores.

Con la cisterna, aquellas que están para afuera de la pared, es un lugar privilegiado para que ellos coloquen los huevos. Si las paredes están rugosas, es un buen escondite para el mosquito y sus huevos.

Eso es algo que no nos damos cuenta, y pueden llegar a tener todo un aglomera miento de huevos. El platito que tiene debajo de la planta, debemos colocarle arena, entre otros tantos cuidados.

Realmente la conducta nuestra disminuye enormemente las posibilidades de tener enfermedades y lo hemos demostrado.

Desde el 2005, comenzamos a trabajar en todo lo que es la limpieza ambiental y la responsabilidad de las personas sobre los terrenos que están libres de casas.

Los que tienen mucha vegetación en sus fondos y en sus frentes, tratar de controlarlas limpiándolos, no dejar disposición de basuras en los frentes y en las calles.

A la hora que pase el recolector recién sacarla, para que no corra el peligro de ser dispersada.

Hemos tenido tantos elementos de educación con respecto a la salud, trabajado mucho en los centros de enseñanza y diferentes lugares.

Hoy en Salto, sabemos lo que es el Dengue y cómo evitarlo y en qué circunstancias tiene que consultar a un médico, si llegara de tener fiebre u algún otro síntoma. Porque no tiene por qué ser Dengue.

La gente está educada en Salto respecto a ello, pero lo que sí debemos hacer, rigurosamente, es la costumbre de tener esas precauciones domiciliarias, en forma estricta.

Debemos agregar además, que contamos con la vacuna contra la Fiebre Amarilla.

Ante cualquier duda o consulta que deseen realizarnos, solamente tienen que llamar al 47320309 y les brindaremos todas las indicaciones al respecto.

Mary Olivera – marbelos2015@gmail.com