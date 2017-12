En referencia al nuevo proceso penal

Para el jefe de Policía de Salto, el comisario general retirado, Oldemar Avero, el nuevo proceso penal le da ventajas a la Policía porque desjudicializa la función policial, ya que con el procedimiento anterior, los policías debían remitirse todo el tiempo al juez penal competente. Sin embargo, ahora actúan y proceden cumpliendo su labor de manera más independiente.

El jerarca admitió que si bien es “muy temprano” para emitir una conclusión con resultados sobre este tema, afirmó que el mismo “como toda cosa nueva tiene su roce”.

Empero, advirtió que ahora la Policía “debe ponerse los pantalones largos y hacer lo que tiene que hacer, que es ejercer su labor administrativa y de prevención”.

Consultado por EL PUEBLO sobre su visión acerca de este nuevo proceso penal, que le requiere a la Policía un rol de presencia y acción con los fiscales como primera referencia a la hora de formalizar un procedimiento, el máximo jerarca policial del departamento habló sobre el asunto.

PRÁCTICA

“Nos falta práctica con el nuevo código, para hacer una apreciación (sobre el resultado del funcionamiento del nuevo procedimiento) son muy cortos los tiempos, no podemos emitir una opinión porque recién nos venimos ensamblando, pero a la opinión de la Jefatura de Policía de Salto (el nuevo proceso penal) es una ventaja, porque estábamos acostumbrados a tener un cordón umbilical con los jueces a los que les preguntábamos absolutamente todo y judicializábamos absolutamente todo, sin tener en cuenta la parte administrativa que tiene la Policía”, dijo el Jefe de Policía de Salto.

Sostiene que el cuerpo policial tiene obligaciones administrativas que cumplir y que el nuevo sistema pena que rige desde el pasado 1º de noviembre, les permite poder aplicarlas. “Evidentemente que como toda cosa nueva tiene su roce y su ensamble, pero a medida que vaya pasando el tiempo nosotros creemos y tenemos mucha confianza en que esto permita, primero establecer bien claro y que se pueda atender en este proceso, cosa que antes no se atendía, a la víctima. Porque las mismas ahora tienen representación legal algo que es una cosa importantísima”, señaló Avero.

El titular de la Jefatura de Policía salteña declaró que este nuevo proceso a su juicio, “tiene un montón de ventajas que hace que realmente podamos ser más justos y mantener todos los ciudadanos, absolutamente todos, los derechos que nos protegen”.

Y admitió que para él “no es poca cosa que la víctima pueda hablar ahora y además estar en el juicio, y exigir, algo que antes no lo podía hacer porque no tenía la herramienta. Entonces para nosotros, a pesar de que este ensamble cueste, tenemos una cantidad de oportunidades que nos permitan trabajar más y mejor y las actividades administrativas con la Policía no se perdieron”.

En ese aspecto, el jerarca expresó que la “forma de inspeccionar y parar vehículos, o de pedir documentos y hacer prevención, no la hemos perdido, creo que es el momento de ponernos los pantalones largos y hacer lo que nos corresponde porque antes lo que hacíamos era simplemente remitirnos a la justicia. Y creo que esas actividades son las que debemos seguir ejerciendo”.