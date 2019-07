Clásico Femenino: Varios de los detenidos tras los incidentes, concurrieron luego al partido de básquetbol

Y sin dudas eso pasó, debió ser una fiesta dentro, y fuera el clásico de Fútbol Femenino entre Nacional (1) vs Peñarol (2), donde tras el fracaso del operativo policial montado para el clásico del fútbol femenino del pasado sábado en el Gran Parque Central, donde se registraron incidentes antes y después del partido, el encargado de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Rafael Peña, explicó que “los ámbitos de responsabilidad son diferentes, pero están coordinados”.

“Antes de cada encuentro hacemos una reunión de coordinación de seguridad y se establecen parámetros.

El Ministerio del Interior nos da una visión de los dispositivos de seguridad que va a disponer en los exteriores del estadio, esos servicios son pagos por la AUF, en esa parte hubo una falla notoria, motivo por el cual ayer hablé con el jefe de Policía de Montevideo y quedamos en reunirnos a la brevedad”, explicó.

“Por primera vez se jugó un clásico femenino con venta de entradas a través de Tickantel y funcionaron las cámaras de reconocimiento facial.

En lo que tiene que ver con el ingreso al estadio, iban a entrar aquellas personas autorizadas. Además se hizo una zona de exclusión, por lo que las personas sin entradas no podían acceder a esa zona. La reunión que pedí con el jefe de policía fue para ver qué sucedió, porque esas personas se acercaron hasta la puerta del estadio y pudieron haber intentado ingresar violentamente”, manifestó.

El encargado de seguridad de la AUF valoró que “los porteros, de forma muy rápida e inteligente, abrieron los controles para que ingresara la masa de gente con entradas y no fuera alcanzada por el grupo que venía causando distintos actos de violencia”. “Fundamentalmente eran madres, hijos y personas mayores quienes estaban en la cola con su entrada”, añadió.

Peña cree que los desmanes estuvieron organizados. “No hay otra forma. ¿O van a aparecer 50 o 60 personas con esos motivos, con elementos de agresión y filmando las situaciones? A nosotros nos llega bastante información y después hacemos verificaciones propias.

De los detenidos que hubo por las agresiones en la calle Urquiza sólo uno fue formalizado y algunos estuvieron de noche en el partido (de básquet) entre Larre Borges y Peñarol.

Eso nos llevó a hacer un análisis rápido, por lo que suspendimos los clásicos Sub 16 y Sub 19 previstos para el domingo en el Complejo Rentistas, porque el riesgo seguía latente”, explicó.

El encargado de seguridad de la AUF confirmó que se fijó Progreso vs Peñarol a la misma hora que el clásico femenino “a los efectos de separar muy bien” el público.

Es decir; que no concurriera la barra carbonera.

“Cuando nuestro veedor y nuestro oficial operativo nos informaron que en el Capurro había un ambiente bastante más moderado de lo habitual, en definitiva me estaban diciendo que la primera y segunda línea de radicales no estarían presentes.