Luego de su debut en la Fórmula Regional Américas, Santi Urrutia realizó un balance de lo acontecido en el circuito del Mid-Ohio Sports Cars Course, donde la categoría estadounidense disputó las dos primeras competencias de la temporada.

El piloto coloniense tuvo un comienzo de actividad complicado, incluido el abandono en la primera carrera del fin de semana por causa de una salida de pista (cuando iba en segundo lugar), para terminar subiéndose al podio en la competencia disputada el domingo.

«Fue un fin de semana de altibajos», comenzó explicando Santi desde Mid-Ohio. «No poder probar jueves y viernes nos condicionó mucho porque pusimos puestas a punto para las dos carreras que no funcionaron. Incluso el domingo, el auto iba peor que el sábado, fue durísimo poder conducirlo a un ritmo más o menos seguro para poder mantener el tercer lugar y que no sucediera lo que sucedió el sábado cuando me salí de pista porque tenía los neumáticos traseros muy, muy, gastados», añadió. «Yo creo que sumar puntos y un podio al final nos permite decir que podemos estar en la pelea. Por lo que se vio, Lundqvist y Malukas serán dos duros rivales. Hay muchas cosas para corregir. Como toda primera experiencia, se cometieron errores pero tengo toda la confianza en el equipo para seguir mejorando», destacó.

Respecto a la próxima actividad, indicó: «No puedo predecir nada. Nunca corrí en Virginia y el equipo tampoco», concluyó.

Con respecto al calendario del campeonato de la Fórmula Regional Américas (FRA), el programa consta de 16 competencias, que se desarrollarán en seis fines de semana.

Luego del comienzo de la temporada en Mid-Ohio el pasado fin de semana, la categoría se trasladará al Virginia International Raceway para disputar tres competencias, del 17 al 19 de julio.

La tercera etapa del calendario, también con tres carreras, será en el Barber Motorsports Park de Alabama, del 31 de julio al 2 de agosto.

Posteriormente, la actividad del certamen se centralizará en el estado de Florida, para los dos eventos siguientes.

El circuito de Sebring (diagramado en un antiguo aeródromo militar, que actualmente funciona como aeropuerto regional) recibirá a la categoría el fin de semana del 25 al 27 de setiembre, para la cuarta etapa, también con tres carreras.

Del 2 al 4 de octubre la actividad continuará en Florida, y en ese caso será en el autódromo de Homestead, ubicado a unos 40 kilómetros de Miami, donde se disputarán otras tres pruebas, correspondientes a la quinta etapa del calendario.

La temporada culminará el fin de semana del 23 al 25 de octubre, con las dos últimas carreras del año en el Circuito de las Américas de Austin, en el estado de Texas, compartiendo la programación con el Gran Premio de los Estados Unidos, válido por el Campeonato Mundial de Fórmula Uno.