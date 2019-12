Se sortearon los grupos, se juega en Argentina y Colombia

Se llevó a cabo el sorteo de la Copa América 2020 que se jugará en dos países: Argentina y Colombia. Si bien se sabía que los diez países sudamericanos estaban divididos en dos zonas que son la norte y la sur. Sin embargo, restaba por saber en cuáles estarían Australia y Catar, los dos países invitados para este torneo. Además, el orden de los partidos.

Uruguay formará parte del Grupo A junto a Argentina, Australia, Bolivia,Paraguay y Chile. El Grupo B estará integrado por Colombia, Brasil, Catar, Venezuela, Ecuador y Perú. Cabe destacar que el partido inaugural del certamen será entre Argentina y Chile el 12 de junio en el Monumental de Núñez.La selección uruguaya debutará en este torneo ante Australia el 13 de junio en Córdoba. Las sedes que tendrá el Grupo A serán las siguientes: La Plata (Estadio Único), Buenos Aires (Monumental), Córdoba (Estadio Mario A. Kempes), Mendoza (Malvinas Argentinas) y Santiago del Estero (Estadio Único)

Partidos de Uruguay en fase de grupos

Uruguay vs Australia 13 de junio (Córdoba)

Uruguay vs Argentina 16 de junio (Córdoba)

Uruguay vs Chile 21 de junio (Mendoza)

Uruguay vs Bolivia 26 de junio (La Plata)

Uruguay vs Paraguay 30 de junio (Santiago del Estero)

Los primeros cuatro de cada grupo pasarán a los cuartos de final que se llevarán a cabo en Colombia. La final de la Copa América se jugará el 12 de julio en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.