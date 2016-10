Lima, 2 oct (EFE).- Decenas de animales, en su mayoría perros, pero también gatos, loros, conejos y hasta cuyes (conejillos de indias) fueron bendecidos hoy en una ceremonia religiosa celebrada en la iglesia de San Francisco, en el centro histórico de Lima.

El sacerdote Emilio Carpio Ponce, a cargo de la ceremonia, explicó a los periodistas que esta ceremonia se celebra tradicionalmente el 4 de octubre de cada año, cuando se conmemora a San Francisco de Asís.

Agregó que, sin embargo, se adelantó para hoy domingo con la intención de facilitar la visita de las familias con sus mascotas. “Es una costumbre de siempre, los franciscanos donde estemos siempre la haremos; lo bonito es que ahora se está difundiendo en todas partes, Francisco amó a los animalitos y a la naturaleza”, comentó.

Carpio agregó que la ceremonia de bendición de los animales cada vez adquiere mayor trascendencia porque hoy se está “aprendiendo a valorar lo que es una criatura de Dios.

Hoy día el animalito se va convirtiendo en un compañero real, del niño, del adulto, del ser humano, no solamente es un pasatiempo, no solo una mascota, es un miembro más de la familia en el mejor de los entendimientos, no sustituye a un ser humano, pero muchas veces su compañía es tan importante aunque no te hable”, concluyó.