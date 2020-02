Pablo Cuevas viene de acceder a los cuartos de final del ATP de Buenos Aires (Argentina Open) tras vencer al español Albert Ramos Viñolas por 6-4, 4-6 y 6-4.Cuevas habló con el sitio del ATP Tour sobre como viene en este momento de la temporada: »Vengo ganando partidos, dos en Córdoba, dos acá, estoy en la mitad del torneo y va bien».

El número 48 del ranking ATP tiene una gran ventaja en el historial de partidos ante el español Ramos Viñolas: jugaron en nueve oportunidades y el uruguayo se impuso en ocho: »Cuando tenés un récord favorable ante alguien se viene esa imagen positiva… ayuda a mantenerse un poco más aunque nadie te lo va a regalar. Y sobre el final con lo poquito que me quedaba me terminé quedando con un triunfo que un par de games antes veía bastante lejano».

LA DERECHA O EL SAQUE

«A veces juego muy retrasado en la cancha y pierdo agresividad y tengo que correr mucho», aseguró el tenista.

«Por eso terminé más cansado por no hacer algo que sabía que tenía que hacer… el termómetro, el barómetro y todo, está acá arriba, no en el revés, la derecha o el saque», agregó y señalándose la cabeza.

Cuevas mencionó que ha «jugado con altura y pasé de perder siempre a ganar. He dicho que no iba a jugar nunca más a algunos lugares y terminé saliendo campeón.

TODO FUNCIONA

«La clave es cómo está mi cabeza para que me favorezcan: prefiero que esté más lento pero también me gustan condiciones rápido». Por último, dejó en claro cuál es su clave en el tenis: «Cuando estoy tranquilo y lúcido en el polvo de ladrillo todo funciona. Y el conjunto de mi juego se ponga interesante y se potencia».