Hoy por: Dr. Adrian Baéz

Hoy con Blanquita Laszczuk:

Sostienen los que saben, que la danza es la acción o manera de bailar; tratándose de la ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad, por lo cual, puede llegar a entenderse la admiración con la que se la venera en los mayores y más selectos escenarios del mundo.

Nuestra entrevistada de hoy, además de formar parte de dicho mundo como bailarina, ha sabido ser formadora de muchos alumnos que encontraron en ese arte, una forma de comunicarse y expresarse.

Pero también, el destino supo hacer de las suyas, y le regaló la «sorpresa», según sus palabras, de saber que compartía con sus dos hijas -quienes forman parte del SODRE-, con igual intensidad, «el amor por el arte».

Con ella, dialogamos sobre sus inicios, sus años de actividad y su actualidad, siempre cercana de una manera u otra, a su medio de «encontrarse» consigo misma, lo cual, compartimos con ustedes, en esta nueva entrega de Al Dorso.

¿Por qué eligió la danza y desde cuándo comenzó a bailar?

Desde muy pequeña pedía aprender a bailar; con cuatro o cinco años, según recuerdo, comencé mis primeras clases. Mis hermanas tocaban instrumentos, una guitarra, otra violín, y otra acordeón a piano, y al sentir la música, mi cuerpo me pedía moverme.

¿Esa disciplina es una vocación o una pasión?

Yo creo que en un inicio fue pasión; simplemente quería bailar y ponía todo de mí cuando lo hacía; creo que con los años se transformó en una vocación, ya que dediqué mi vida a la danza y a enseñar, sin sentir que lo hacía por un trabajo, sino que, realmente, disfrutaba haciéndolo.

¿Durante cuántos años dictó clases en su Instituto?

En Salto dicté clases durante 14 años; 18 años en Paysandú y 17 años en Montevideo.

¿Cómo vive la experiencia de que sus hijas estén vinculadas artísticamente al SODRE?

Me siento muy feliz de disfrutar de lo que más me gusta, que es la danza y la música, sintiéndome tan de cerca a través de la pasión de mis hijas, y muy orgullosa de que puedan desempeñar su arte en el mejor lugar posible; pero, sobre todo, viéndolas felices y plenas haciendo lo que más les gusta.

¿Cuánto influyó usted en la elección de sus carreras?

Conocieron este gran arte al vivirlo y aprender mucho de cerca desde muy pequeñas. Supongo que simplemente aporté apoyándolas con lo que podía, en cuanto ellas tuvieron claro qué era lo que querían para su vida. Quizás, al ver que yo era feliz haciendo lo que amaba, les enseñé a que buscarán aquello que les hacía feliz y fueran por ello. Fue una sorpresa saber que compartimos con igual intensidad el amor por el arte.

Actualmente, ¿sigue relacionada a la danza?

Trato de disfrutar todos los espectáculos que puedo, ahora, como espectadora y, eventualmente, hago mis aportes cuando alguna ex alumna o profesora me piden una mano.

¿Recuerda alguna anécdota en especial?

La verdad es que no. Tengo muchos momentos especiales que me regaló ésta profesión, y que atesoro; obviamente, que en este camino aparecieron muchas piedras y situaciones, pero, forman parte del recorrido; al igual que muchos afortunados incidentes, cada uno de ellos es digno de mencionarse y no cobran mayor relevancia.

¿Qué es la danza para usted?

Es el medio que me permitió sentirme bien, disfrutar, encontrarme conmigo misma, y conocerme y también trabajar y vivir, por qué no decirlo. Fue la herramienta que me acercó a los niños, que fueron mis compañeros por años, que vi crecer y ser parte de sus vidas, llenando la mía con su energía y espontaneidad.

¿Por qué cree que muchas madres eligen la danza para instruir a sus hijos?

El método de enseñanza de la danza implica disciplina, respeto, constancia, esfuerzo, responsabilidad, además, del desarrollo motriz, uso de la memoria, y la expresividad que les otorga autoconfianza. Todo esto sumado al ejercicio físico y estilización del cuerpo. Lo que la convierte en una excelente actividad para complementar el desarrollo de sus hijos.

¿Qué valor se le otorga a nivel nacional e internacional?

Yo creo que culturalmente está siendo más respetada; hay varios espacios en los que se puede encontrar espectáculos, y mucha gente que practica danza, como una forma de lograr el bienestar que busca para su vida.

Pienso que el arte en general se está reconociendo como algo muy necesario.