Montevideo, 9 abr (EFE).- El nuevo ministro de Defensa de Uruguay, José Bayardi, entregó este martes a la Comisión de Defensa del Senado las actas del Tribunal de Honor del Ejército, que incluyen las confesiones por parte del exmilitar José Gavazzo acerca de la muerte de un opositor durante la dictadura militar (1973-1985).

La filtración de dichas actas por la prensa uruguaya a finales de marzo produjeron la renuncia del anterior ministro de Defensa, Jorge Menéndez, así como el cese por parte del Poder Ejecutivo de seis generales del Ejército.

“Vinieron las actas al Parlamento (…) Se entregaron las actas certificadas, que son las que integran el expediente”, anunció a la prensa el ministro que asumió su nuevo cargo este lunes.

Asimismo, Bayardi señaló que este expediente, que contiene la declaración de Gavazzo en la que admite haber arrojado al río Negro (centro) el cadáver del guerrillero tupamaro Roberto Gomensoro en 1973, cuando fue recibido por el Gobierno en el mes de febrero el proceso se desarrolló con “más rapidez” que la habitual.

“Que haya estado 40 y pocos días el expediente entre la oficina de jurídica del Ministerio de Defensa y la oficina de jurídica de la Secretaría de Presidencia, en febrero y Carnaval, y si contáramos los días (hábiles) no serían más de 30, creo que es el expediente que se ha movido con más rapidez adentro del ámbito”, anotó.

Además, Bayardi señaló que el Ministerio de Defensa, tras analizar y catalogar las declaraciones, va a transmitir a la Fiscalía, a modo de colaboración, cinco casos más.

Pese a no querer dar más datos a la prensa sobre los casos que mandarán a la Fiscalía antes de que la Justicia analice la información, el ministro dijo que se tratan de “violaciones de los derechos humanos durante la época de la dictadura”.

“Muchos de ellos han tenido causas y han tenido procesamientos, el problema es que nosotros no vamos a hacer la calificación de lo que dé lugar, lo hará el fiscal”, recalcó Bayardi.

Con respecto a las polémicas declaraciones que hizo el nuevo jefe del Ejército, Claudio Feola, quien señaló que no estaba en condiciones de afirmar si las denuncias respecto a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura eran reales, Bayardi dijo que sostuvo un diálogo con el líder castrense al respecto.

“Hablamos sobre los conceptos y una vez que me los dejó claros, solicité que esos conceptos que me había dejado claros en realidad los expresara públicamente”, apostilló.

En tanto, a las horas de haber hecho sus primeras declaraciones Feola mandó un comunicado en el que señalaba que no pretendió “desconocer la existencia de desaparecidos” en el país durante la dictadura. EFE