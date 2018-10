Con cinco partidos esta noche, inicia la disputa de la 3ª fecha del campeonato de Liga Uruguaya de Básquetbol en la capital del país. En la jornada de hoy lunes a la noche en la capital del país, con la disputa de cinco partidos, se inicia la tercera fecha del campeonato de Liga Uruguaya de Básquetbol. Tras lo que fueran los resultados registrados en las dos primeras, sin dudas uno de los compromisos destacados esta noche será el que sostendrán (20.30) Defensor Sporting vs Atenas, y también se destaca el choque del último campeón Malvín que será visitante ante Goes. Mañana martes, en el complemento de la tercera fecha, sin dudas el partido que se “roba” todas las miradas, será el que sostendrán los equipos de Welcome vs Nacional

Detalle de partidos para hoy

Liga Uruguaya de Básquetbol

Tercera fecha: Primera rueda

Lunes 15 de octubre

Defensor Sporting vs Atenas

Aguada vs Urunday Universitario

Biguá vs Olimpia

Goes vs Malvín

Hebraica y Macabi vs Verdirrojo.