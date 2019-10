Divisional «C»

En la fecha que pasó, el empate que rescató Defensor, mientras Palomar aventajó 2 a 1 a Paso del Bote. Son los protagonistas del juego de primera hora esta noche en el Parque Humberto Forti. De fondo, el Cerro que goleó a Quinta Avenida-Treinta y Tres, mientras Lazareto repartió unidades. Es el despegue de la quinta fecha de la primera rueda en la Divisional «C» que tiene en Peñarol al puntero exclusivo. La «C», a telón arriba.

*********

PARQUE HUMBERTO FORTI (viernes 4 de octubre).

19 y30 hrs. Defensor vs Palomar. Terna: Ever Fernández, Ivo Moreira, Víctor Quirós 21y30 hrs. Cerro vs Lazareto. Terna: Walter Araújo, Jonatan Moraes, Facundo Caffrée

*********

PARQUE HUMBERTO FORTI (sábado 5 de octubre)

20 hrs. Qta. Avda. 33 vs Rodó. Terna: Jorge Caffrée, Israel Portela, Pablo Almiron.

**********

PARQUE HUMBERTO FORTI (martes 8 de octubre)

19y30 hrs. Huracán vs P. del Bote. Terna: Carlos Gómez, Fernando Samit, Enrique Kurowski

21y30 hrs. Parque Solari vs Peñarol. Terna: Ricardo González, Santos Galli, Mario Camargo