Desde Jorge Alejandro Arriondo a EL PUEBLO, una manera de apuntar al fútbol que se viene en el fin de semana comprendido entre el sábado 22 y domingo 23 de febrero. Se trata de un cuadrangular integración a nivel de la categoría Máster. Para tener en cuenta desde ya, el calendario de partidos.

SÁBADO 22 DE FEBRERO

Hora 11- cancha de Remeros 1- Club Remeros Salto vs La Cafetera.

Hora 11- cancha de Remeros 2- Selección Master de Salto vs Atlanta Junior de Canelones.

Hora 17- complejo Santa María- La Cefetera vs Atlanta Junior de Canelones.

Hora 18.30′- Selección Máster de Salto vs Club Remeros Salto.

DOMINGO 23 DE FEBRERO

Cancha de Remeros 1- Hora 9.30′- Selección Master de Salto vs La Cafetera.

Cancha de Remeros 2- Hora 9.30′- Club Remeros Salto vs Atlanta Junior de Canelones