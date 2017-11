Una persona fue atacada por dos sujetos a la salida del estadio el pasado domingo.

COLISIÓN ENTRE MOTOS DEJÓ A LOS CONDUCTORES POLITRAUMATIZADOS

En avenida Enrique Amorim y calle Número 10, ocurrió un siniestro de tránsito, protagonizado por la motocicleta matrícula HIA 6568, conducida por un masculino mayor de edad, quien circulaba por la mencionada avenida, corriente sur, con dirección al este, y al encontrarse próximo a calle Número 10, de forma imprevista, un triciclo que se encontraba entre ambas corrientes y con dirección al sur, se le cruzó a su circulación, no pudiendo evitar la colisión, cayendo al pavimento, resultando “Politraumatizado Leve”.

Por otra parte, averiguado un masculino mayor de edad, manifestó que circulaba por calle Número 10 con dirección al sur, conduciendo la moto matrícula HKY 253, y al efectuar el cruce con avenida Enrique Amorim, no observó que por ésta al este, circulaba un motonetista, por lo que se le cruzó a su circulación, no pudiendo evitar la colisión cayendo al pavimento, resultando “Politraumatizado”. Puesto el hecho en conocimiento del Fiscal de 3er Turno, dispuso: “Se da por enterado, entrega de vehículos”. Intervino Brigada de Tránsito.

AGREDIDO FÍSICAMENTE POR DOS HOMBRES A LA SALIDA DEL ESTADIO DICKINSON

Un hombre mayor de edad, radicó una denuncia ante la policía por lesiones personales; dando cuenta que, en la tarde del domingo, concurrió al Estadio Dickinson a mirar el partido disputado por el equipo de Ferro Carril -del cual es simpatizante.

Pero dijo que sobre las seis y media de la tarde cuando había finalizado el encuentro, momento en el que se retiraba del lugar acompañado de su novia, al llegar frente a la verdulería que está ubicada por avenida Manuel Oribe, fue agredido físicamente por dos sujetos (de quienes aportó datos).

En primera instancia, se trabó en lucha con uno de los agresores, quien lo hizo caer, y estando en el suelo, el otro individuo le propinó un puntapié en el rostro.

Agregó el certificado médico, donde consta: “presenta hematoma en párpado superior derecho e inferior ojo derecho, derrame ocular derecho, hematoma a nivel tabique nasal sin desviaciones del mismo, erosión en codo derecho y rodilla izquierda”. Interviene Seccional 2da.

INGRESARON A LA FINCA TRAS DAÑAR UNA PARED DE MADERA

Denunció una femenina mayor de edad que, a la hora 17:00, se retiró de su finca, y a la hora 20:00, al regresar a la misma, se percató de que personas extrañas ingresaron, mediante el daño en una pared de madera, hurtándole un Plasma de 32”, marca Samsung, de color negro y prendas de vestir, por lo que solicitó la colaboración policial. Investiga Seccional 3era.

CONSUMIERON Y SE FUERON SIN PAGAR

La empleada de una pizzería denunció que, varios menores de edad concurrieron y consumieron, dándose inmediatamente a la fuga sin pagar. Investiga Seccional 1era.

HURTO DE VEHÍCULOS

El denunciante, masculino mayor de edad, denunció que dejó estacionada su moto Winner Fair 110cc, matrícula HKB111, de color negra, en el frente de su finca, próximo a la hora 22:30, y a la hora 23:30, se percató de que ya no estaba más.

También, una femenina mayor de edad denunció que, el pasado día jueves, próximo a la hora 23:00, dejó estacionada en el porche de su finca de barrio Los Ingleses, su moto marca Yumbo Max, matrícula HIZ 050, de color negra; constando a la hora 07:00 del día viernes, su hurto. Avaluó el perjuicio en la suma de $ 10.000.

Investiga Seccional ambos hechos Seccional 3era.

DAÑO Y HURTO EN UN CENTRO DE ESTÉTICA CÉNTRICO

Se denunció daños y hurto en un Centro de Estética ubicado en la zona céntrica, dándose cuenta que, en el día de ayer, próximo a la hora 08:50, por intermedio de una empleada, el propietario (denunciante), tuvo conocimiento que le habían dañado el vidrio de la puerta principal, ingresando al local, dejándolo en completo desorden, hurtando una notebook marca HP de 15,9”. Investiga Seccional 1era.

COMISIÓN DE LA POLICLÍNICA DE

BARRIO ARTIGAS BLANCO DE HURTO

Una femenina mayor de edad, en calidad de integrante de la Comisión de la Policlínica de Barrio Artigas, denunció que, en el día de ayer, próximo a la hora 08:50, al llegar al local, constataron que habían desprendido la banderola del baño, dejándola en el suelo, ingresando y hurtando: una jarra eléctrica y quince vasos; avaluando el perjuicio en $ 1.150. Investiga Seccional 4ta.

LE ROBARON LA MOCHILA CON

17 MIL PESOS, CELULAR Y OTROS OBJETOS

Próximo a las tres menos cuarto de la tarde, el denunciante dijo que se encontraba en la Plazoleta Roosevelt, dejando su mochila arriba de un banco, pero señaló que momentos más tarde, al ir a buscarla, no la encontró.

Un peatón le manifestó que, 2 individuos la habían tomado y la habían dejado tirada en un contenedor de basura de la zona.

Concurriendo hasta el lugar, recuperó su mochila, pero notó la falta de los siguientes efectos: $ 17.608 pesos que tenía consigo, un cargador de celular, un cargador portátil de celular, un perfume de hombre y una boletera con números de una Cooperativa Social. Investiga Seccional 1era.