Alejandro Pignataro desde la Psicología Deportiva y el simposio sobre FUTSAL

«La Psicología del Deporte es un área relativamente “nueva” y en pleno desarrollo. Quienes nos sentimos atraídos por esta rama de la Psicología y que vemos en ella un gran potencial de desarrollo, necesariamente debemos nutrirnos de conocimientos relativos a su implementación, a sus funciones, a su habilidad transformadora en general, así como a las disciplinas con las que se puede vincular (como por ejemplo, el Coaching).

Hace un par de semanas pude participar en el 1er. Simposio Internacional online de FUTSAL, desarrollado desde Santiago de Chile (vía zoom) durante tres días. Se trató de un evento organizado por la Academia Motivarte de Chile y la AICIED (Asociación Internacional de Coaching, Innovación y Emprendimiento Deportivo) y nucleó a personas de todo el mundo, interesadas en formarse en aspectos deportivos en general aplicados, en este caso, al FUTSAL.

Las temáticas presentadas fueron de gran variedad: se presentaron ponencias sobre “Futsal Inclusivo” (específicamente experiencias en Futsal Down), preparación física en el Futsal, estructura del jugador y momentos del juego y también herramientas teórico-prácticas de Coaching aplicado al Futsal»

Alejandro Pignataro, es Licenciado en Psicología (egresado de UdelaR). Trabaja como Psicólogo clínico en consultorio privado y como Psicólogo deportivo.

La validez que supone en EL PUEBLO, los apuntes reflexivos de quien pasó por una misión a todas luces enriquecedora, si de nuevos conocimientos se trata.

Máxime que en este caso, el horizonte es el Futsal.

ENTRE TÉCNICAS

Y CARENCIAS

«Las exposiciones que tuvieron como base aspectos vinculados al Coaching fueron las que personalmente me resultaron más “atractivas”, debido a mis intereses personales en el área de la Psicología del deporte y su vínculo con el Coaching.

Considero que el Coaching como herramienta se está potenciando mundialmente cada vez más y su aplicación al ámbito deportivo constituye una serie de insumos valiosísimos, cuando se trabaja desde un enfoque multidisciplinario en consonancia con la Psicología. El Psicólogo del deporte en muchas oportunidades puede apelar a técnicas propias del coaching para poder lograr algunos objetivos en sus intervenciones, siempre que se establezcan los límites entre una disciplina y otra y se tengan presentes modelos teórico-prácticos que sustentan la labor».

En muchos aspectos se suelen “confundir” ambas disciplinas. El coaching, si bien puede aplicarse como técnica “aislada”, lo ideal es que se trabaje desde un enfoque multidisciplinario, en contacto con otras técnicas, ciencias y disciplinas (como por ejemplo la Psicología) y más en el ámbito del deporte, donde es factible que surjan determinadas dificultades y situaciones que el Coach por sí mismo no podría resolver, debido a la “carencia” de una formación más amplia en el abordaje de hechos y situaciones.

El “coaching deportivo” se trata de un proceso de entrenamiento y una herramienta de “aprendizaje” que se aplica con el fin de que los deportistas hagan emerger sus habilidades/capacidades y de este modo se logren los objetivos propuestos. Las diferentes técnicas aplicadas en este ámbito se realizan en pro de la motivación, la implicación y el compromiso con los propios objetivos.

La figura del Psicólogo en los tiempos de fútbol

«Como parte de las diferencias está también el hecho de que el Psicólogo, además de acompañar procesos, debe interpretar, analizar, trabajar desde marcos teóricos-interpretativos con el fin de lograr sus objetivos. Trabajar sobre aquellos factores psicológicos y psicosociales que intervienen en el rendimiento deportivo de las personas (o grupo de personas) a la vez que aporta insumos a la comprensión de cómo el rendimiento deportivo condiciona los diferentes factores psicológicos. LaPsicología presenta un campo de acción mucho más amplio que el Coaching; este último tiene un enfoque más puntual, especialmente en lo que respecta a habilidades comunicativas, buscando que a quien esté dirigida su labor (persona o grupo) sea capaz de resignificar los objetivos que se ha propuesto y reivindicar herramientas potenciales para alcanzarlos, pero no se basa en técnicas interpretativas o de análisis.

La Psicología deportiva como el Coaching no se deberían visualizar como disciplinas “separadas” completamente, sino “complementarias” en la medida en que los objetivos lo requieran, mientras los límites entre ambas sean bien delimitados. La figura del Psicólogo en el fútbol, específicamente, está cobrando otra relevancia en nuestro medio y lo mismo sucede con el Coach; ojalá más equipos y clubes se puedan animar a incorporar estas herramientas para potenciar sus procesos deportivos y contribuir a lograr los objetivos que se proponen».