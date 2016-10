Salto 2 – Tacuarembó 1

La selección salteña sufrió en grande para vencer a Tacuarembó 2 a 1, pero finalmente lo hizo para avanzar a los cuartos de finales de la Copa del Interior de Selecciones Sub 15.

Jugando en el estadio Dickinson, ante una aceptable asistencia y con terna artiguense, los nuestros llegaron al transitorio 1 a 0 o a través de Joel Peralta, cuando transcurrían 20 minutos del primer tiempo, pero en lo inmediato Tacuarembó llegó al empate por medio de Simón Núñez, en medio de un trámite cambiante y con la selección “naranjera” con más de una vacilación defensiva a su cuenta.

Pero a falta de cinco minutos para finalizar el primer tiempo, el tiro libre surgió a la medida para José Martínez, y el impecable “Tote”, máximo socrer de Salto en el torneo, marcó el 2 a 1 que significaría la victoria. En el tiempo complementario, el combinado “naranjero” fue inteligente en lo táctico y Tacuarembó impotente para resolver en ofensiva, en un partido donde las imprecisiones técnicas no faltaron y situaciones deshonestas también, con más de un jugador que pensó más en las piernas del rival que en el acierto individual. Reconfortante para Salto, que debía vencer para avanzar a los cuartos de finales, después del 0 a 0 en Tacuarembó. Ahora Paysandú será el rival que estará cruzándose en el camino salteño.

SANDUCEROS EN EL HORIZONTE

Jugando en el estadio Octavio Silvestre Landoni de Durazno, el local y Paysandú empataron 1 a 1. Los dos goles en el primer tiempo: Bruno Sosa a los 34′ en los “pay” y Mauricio Mendy a la cuenta roja sobre los 39′. De local, la blanca sanducera se imponía 4 a 0 una semana antes. Teniendo en cuenta los resultados de la víspera, ya tres enfrentamientos delineados: Salto vs Paysandú, Soriano vs Flores y Canelones vs Florida. Mañana lunes se tendrá en claro el orden de los juegos que vendrán, siendo razonable suponer que Salto será visitante primero frente a Paysandú.