Tres prestigiosos chefs, dos editores de revistas de gastronomía, tres empresarios y dos referentes de Block House, visitarán la próxima semana nuestro país para conocer nuestro sistema de producción ganadero y sus carnes.

Entre espacios históricos y de producción, recorrerán durante cuatro días el Mercado del Puerto, frigoríficos, campos en Lavalleja y en Maldonado y degustarán nuestras carnes en diversas locaciones.

El jueves 23 de febrero habrá un almuerzo campestre donde INAC (Instituto Nacional de Carnes) realizará una demostrazación de Trazabilidad con los platos de carne.

El grupo alemán está integrado por Thomas Martin Chef con dos estrellas Michelin, Johann Laffer y Lutz Niemann, ambos con una estrella Michelin. Entre los empresarios participarán de la gira: Robert Ziegler de Wasgau C+C Großhandel GmbH, Thorsten Vey de Resort und Hotel GmbH y Daniel Alexandrov de Steakhouse am Johannistor.

Se suman además dos editores de publicaciones gastronómicas- Sabine Romeis de Magazin Chefs y Bernd Biehl de Deutscher Fachverlag with the magazins Lebensmittelzeitung, foodservice y Allgemeine Fleischerzeitung. Acompañan además Christina Schreiner de Relaciones Públicas del grupo Block Food y Karl-Heinz Krämer, Director de Block Food y Block House, la cadena de restaurantes que viene trabajando con carne uruguaya en coordinación con INAC.

Fuente: INAC