Buenos Aires, 29 nov (EFE).- La declaración de la exmandataria argentina Cristina Fernández en el juicio que enfrenta por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública el próximo lunes, a una semana de su asunción como vicepresidenta, no será emitido en vivo, confirmó este viernes la Justicia.

Los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, encargados del juicio a Fernández por presunta corrupción durante su tiempo como presidenta (2007-2015), decidieron denegar la solicitud de la defensa de Kirchner, ya que las partes del juicio que podían ser difundidas por los medios en vivo ya habían sido definidas.

El juicio comenzó el 21 de mayo y la vicepresidenta electa se ha ausentado de varias sesiones con permiso del tribunal, principalmente alegando que le coincidían con sus labores como senadora.

También en los últimos meses la exmandataria -sobre quien pesan varias órdenes de detención que no se hacen efectivas por tener fueros- ha alternado sus actividades de campaña para las elecciones del 27 de octubre pasado, en las que venció junto a Alberto Fernández, su candidato a presidente, con los viajes a Cuba para ver a su hija Florencia, quien recibe allí un tratamiento médico.

En esta ocasión, en la que debe prestar declaración en la vista, pidió la retransmisión en vivo, pero el Tribunal no aceptó la solicitud al alegar que quedó establecido que esto solo podía hacerse en la jornada inicial del juicio, la discusión final y la lectura de la sentencia.

«La debida publicidad del juicio no exige su difusión en vivo, sino que se encuentra garantizada a partir de la libre concurrencia de la ciudadanía que lo desee a la Sala de Audiencias, la acreditación y asistencia de medios de prensa y la permanente transmisión en Sala de Periodistas de todo cuanto ocurre en el debate», argumentaron los magistrados.

La declaración de la expresidenta se produce a ocho de que asuma su nuevo cargo como vicepresidenta de Argentina el 10 de diciembre, y de que Alberto Fernández asuma la Presidencia.

En el caso se investiga el presunto direccionamiento de la adjudicación de obra pública, en la provincia de Santa Cruz, donde nació Kirchner y desarrolló gran parte de su carrera política, a favor de empresas de Lázaro Báez, excolaborador y amigo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).