Las últimas diez de la última presentan hoy a Denis Vicente Araújo Leoni, jockey salteño que se ha destacado a nivel local y nacional, llegando a correr en Canadá, lo que define como una de sus “mejores experiencias”.

A sus treinta años, y prácticamente la mitad de su vida dedicada a este deporte, que consiste en conducir caballos de carreras, está orgulloso de lo que ha logrado, ama su trabajo, le gustan los desafíos y no descarta seguir creciendo profesionalmente.

Nació en Salto, el 28 de octubre de 1986, cursó la primaria en la escuela número 81, ubicada al este de esta ciudad.

Teniendo su familia vinculada al turf, comenzó a correr a los quince años, avanzó rápidamente y en poco tiempo logró correr en el Hipódromo de Maroñas, el principal escenario hípico de Uruguay.

1. ¿Cómo está compuesta su familia?

Mi familia está integrada por mi padre, Ignacio, su señora, Silvia, y mi hermano, Juan Manuel.

2. ¿Cuándo comenzó su carrera de jockey, y cómo fueron los inicios?

Es que desde niño me gustaron los caballos, mi familia de alguna manera está relacionada con las carreras y mi viejo siempre fue propietario de caballos. Entonces de ahí nace el acercamiento al turf y mi predilección por las carreras de caballos.

A los quince años debuté montando en una penca un caballo de mi viejo, a los dieciséis, corrí en el Hipódromo de Salto y a los dieciocho, comencé a montar en el Hipódromo de Maroñas como aprendiz.

Gracias a Dios me fue muy bien, fui aprendiz de moda y al próximo año terminé tercero en la estadística.

Mi familia siempre me ha apoyado en lo que hago, y eso genera más fuerza para luchar.

3.¿Qué es lo que más disfruta hacer?

Sinceramente montar a caballo es lo que más disfruto, amo mi trabajo y lo disfruto cada día más.

Además de ser jockey, me gusta mucho la cocina, soy buen chef.

4. ¿Pensó llegar hasta donde llegó en su carrera?

No sé realmente si algún día pensé en estar donde estoy, pero siempre trato de seguir mejorándome profesionalmente.

5. ¿Cuál fue su carrera más importante y a quién dedica sus triunfos?

Tuve la suerte de ganar varios premios importantes, como el Ciudad de Montevideo con Luckily un 6 de enero, ese día será siempre muy bien recordado.

Mis triunfos siempre van dedicados a mi familia, a mi prometida, a mis amigos, y a toda la gente que me brinda su apoyo y confía en mí.

6. ¿Cómo se prepara para llegar en óptimas condiciones? ¿Cómo es su rutina diaria?

Siempre he sido muy exigente y riguroso con la nutrición y el entrenamiento para poder el máximo de mi en cada conducción. Aparte de montar veinte caballos en las mañanas solo en montura, concurro al gimnasio semanalmente.

Diariamente me levanto a las cinco de la mañana, desayuno y me voy al vareo (entrenamiento del caballo) cada mañana.

7. ¿En qué consiste la preparación para lograr destacarse como jockey? ¿Tuvo o tiene algún referente?

Bueno se necesitan muchas cosas, una de ellas es tener buenas habilidades como jinete, además hay que encontrar

buenos caballos y sobre todo la suerte siempre debe de acompañar.

En cuanto a los referentes, mi favorito siempre fue un jockey americano llamado Garrett Gómez, pero me gusta mirar mucho, carreras de todos los hipódromos y siempre hay un jockey que te llama la atención por cosas que hacen.

8. ¿Tuvo algún accidente o lesiones realizando esta actividad?

Sí, he rodado varías veces, pero gracias a Dios nunca sufrí lesiones de gravedad.

9. ¿Ha cumplido sus objetivos, y qué satisfacciones le ha dado esta carrera?

Creo que estoy orgulloso de la carrera que voy llevando, pero soy de los que busca oportunidades y me gustan los desafíos. Esta carrera me ha dado muchas satisfacciones; cruzar el disco primero es una bonita satisfacción, pero haber tenido la oportunidad de correr en Canadá fue de las mejores experiencias.

10. Tiene alguna anécdota

Recuerdo que un día corría un caballo llamado Neón Porá y venía último con Hanti Gonzáles a la altura de los 800 finales en Maroñas, cuando me dice; qué lejos van los punteros y le respondo; no te preocupes que les gano yo igual y así fue, mi caballo termina ganando la carrera… Fue inolvidable.