Salta (Argentina), 21 oct (EFE).- En la prensa existe una «doble vara» de medir la igualdad de género, denunciaron hoy, en la 74 asamblea de la SIP, Christine Morgan, de «Bloomberg»; Alice Ting, de «The New York Times»; y Norma Morandini, titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado argentino.

Morandini, que ejerció como periodista, insistió en que, aunque «cada vez hay más editoras» y hay un mayor reconocimiento hacia la labor de las periodistas, en sus primeros años tuvo que firmar únicamente con su apellido para que no la identificaran como mujer, y sostuvo que «todavía hay dos varas para medir, a las mujeres y a los hombres». En esa línea, Alice Ting, de Nueva York, alabó en su intervención la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en la ciudad argentina de Salta, el avance que se ha producido para conseguir las licencias por maternidad pero recalcó que todavía no reciben el mismo trato los varones ante un nacimiento. »Hay que lograr que los mismos beneficios que tienen las mujeres las tengan los varones, para así beneficiar a cada uno en la organización», agregó. Asimismo, recordó que, en su medio, cada vez tienen más lectores mujeres, lo que genera la necesidad de crear más contenido para ese sector de la sociedad.

El coloquio, titulado «El papel de la mujer en la transformación de la industria informativa», buscaba analizar la lucha por la igualdad de género en el periodismo y en los medios, sobre todo en una época en la que han ganado fuerza los movimientos #MeToo, de Estados Unidos, y #NiUnaMenos, en América Latina.

Christine Morgan recordó que en «Bloomberg» se desarrolla desde 2016 un índice para mostrar el grado de igualdad de género en algunas de las empresas más importantes. Durante su última intervención, Morandini insistió en la importancia del periodismo de «calidad», lo que aportará una mejor «opinión pública» para promover la «conversación democrática», que es «urgente». »Lo que necesita un periodista es tiempo para poder volver a trabajar en la esencia de nuestra actividad que son los hechos», ya que «cuanto mejor formados estemos los periodistas mejor será la información», aseveró.

El encuentro, que busca analizar el futuro de la tecnología interactiva y su impacto en la evolución social, comenzó el viernes con la presentación de un borrador sobre principios de la libertad de prensa en la era digital, de cara a emitir una declaración definitiva el lunes, cuando acaba la asamblea. La SIP, entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, está integrada por editores y directivos de más de 1.300 medios de comunicación del continente americano y tiene sede en Miami (EEUU). EFE