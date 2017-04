Seccional 1era, investiga varias denuncias; la primera, efectuada por un hombre quien manifestó que, dejó la moto Yumbo Max, matrícula HKG 583, estacionada en calle Rincón al 300, próximo a las 19:00 horas, y al ir a ocuparla media hora más tarde, la misma no se encontraba más. Por otra parte, un hombre denunció que, desde el estacionamiento de calle Rivera y Sarandí, en la tarde de ayer, le hurtaron la moto marca Yumbo Max, de color rojo, matrícula HKB 005, chasis LHJXCJLF 682 549374, motor 153FMI080 50407.

En tanto, otro denunciante que dejó su moto Yumbo Max 110, de color gris, cuya chapa matrícula no recuerda, estacionada frente a su domicilio en calle 8 de octubre al 600, desde la hora 12:00, denunció que al ir a ocuparla a las 20:10 horas, la misma ya no estaba.

También, Seccional 5ta investiga la denuncia de hurto radicada por una mujer, desde el frente de una finca en barrio Cerro, de donde desapareció la moto marca Winner Bis Pro 125cc, de color gris, matrícula HIU 299, motor LF1P5 2FMI71022545, chasis LSRX CJLC 17A911 567.

