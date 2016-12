Un hombre denunció que en la noche del viernes, se retiraron de su finca de Avenida Garibaldi S/N, quedando la misma sin moradores, y al regresar, constató que personas extrañas, mediante el daño del vidrio de una ventana, ingresaron, dejando en total desorden el interior, hurtando un televisor LED marca Panavox de 50”; un equipo de audio marca Samsung con dos parlantes; dos cámaras digitales nuevas, marca GO PRO; varias botellas de vino y whisky de diferentes marcas; ropas varias (remeras, shorts, vaqueros, camisas, etc.); una mochila de color negro, marca Quicksilver; una cámara digital marca Sony, modelo 6.000; un par de lentes Ray Ban; un celular Haypan de color azul; 400 euros; y documentación varia. Investiga Seccional 5ta.

ESTABLECIMIENTO RURAL VÍCTIMA DE ROBO

De un establecimiento ubicado en Camino al Espinillar, hurtaron una bolsa de avena (Calsal); una bolsa de maíz (Calsal), una bolsa de ración (Alta Competencia) y una bolsa de ración porcina (Calsal), cada una de ellas de 50 kilos, además de un litro de vitamina para equino (Ironcel) y dos motosierras. Se efectuó la denuncia luego de haber constatado el hecho el pasado viernes. Investiga Seccional 7ma.

ENTRARON POR LA PUERTA DEL FRENTE

En la madrugada de ayer, un hombre constató que personas extrañas ingresaron en su domicilio por la puerta del frente, y hurtaron una garrafa de 13 Kg de color gris; dos parlantes de música; un par de championes marca Topper de color negro, número 43; una licuadora de color blanco, cuya marca no recuerda; una percha con tres camperas deportivas y la suma de $ 200. Realizada la denuncia, investiga Seccional 3ra.

ROBARON UNA BATERÍA Y UN MARTILLO

Desde el fondo de una finca de barrio Parque Solari, se hurtó una batería marca Ruta 12 Volts, 90 ampere, y un martillo mediano de mango de madera. El propietario realizó la denuncia, manifestando haber constatado el hecho en la mañana de ayer. Investiga Seccional 2da.

APARENTEMENTE EL LADRÓN FUE UNA VISITA

En la noche del viernes, una mujer conocida de la denunciante, concurrió al domicilio de la misma, la cual estuvo por unas horas, constatando al retirarse la visitante, la falta de su billetera, la cual contenía la suma de $ 3.000. Investiga Seccional 2da.

LO DEJARON SIN LA RUEDA TRASERA DE LA MOTO

Hurtaron, en la madrugada de ayer, la rueda trasera de una motocicleta, la cual se encontraba en el interior del predio del domicilio del denunciante en barrio Salto Nuevo. Investiga Seccional 3ra.

VIO A UN CONOCIDO HUIR DE SU CASA CON VARIOS OBJETOS

Denunció que en la madrugada de ayer, en momentos en que regresaba a su domicilio en barrio Artigas, divisó a un individuo conocido de la zona, dándose a la fuga desde el interior de su finca, llevando consigo varios objetos, dejando abandonado algunos de ellos, constatando el hurto de un ventilador de mesa marca James y un par de crocs de color rosado, número 36. Investiga Seccional 4ta.

DAÑOS Y TENTATIVA DE HURTO

En la mañana de ayer, la denunciante, al ir a controlar una finca próxima a su domicilio en Avenida Trillo, la cual se encuentra deshabitada pero está amueblada, constató que personas extrañas dañaron el candado de una puerta y forzaron varias puertas que dan al exterior, las cuales no pudieron abrir, no constatándose hasta el momento la falta de ningún objeto. Investiga Seccional 5ta.

HURTO DE VEHÍCULOS

Un hombre denunció que en la madrugada de ayer, desde la vereda frente a una finca de barrio Malvasio, le hurtaron la moto marca Vital VX110, de color negro, matricula HQK 740, motor KTIP52FMHI2021187. Investiga Seccional 2da.

En tanto, otra denuncia se radicó por parte de un hombre, quien manifestó que, en la madrugada de ayer, desde el patio de su domicilio en barrio Calafí, le hurtaron la moto marca Yasuki 125cc, de color negro, matrícula HIV 862, motor 156FMI81196123. Investiga Seccional 4ta.