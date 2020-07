El «Chato» del cumple. El de la memoria. El de la vida. El jugador. El juez. El hombre y su circunstancia.

«Hablo de la década de los 80, cuando se enfrentaron en finales, Río Negro y Paysandú. Juan Canclini, era el Gerente de la Confederación del Litoral. Designaba los árbitros. Estábamos con el «Media» Pérez y el «Flaco» Inderkum (jueces de la época). Se venía otra final y me dice: «Deolindo, a este partido lo saca usted; con otro, no se si termina. Usted vaya y arbitre tranquilo».

«Yo disfruté arbitrando. Tuve la colaboración de los jugadores. Fueron amigos dentro de la cancha. Desde el más complicado, hasta el más infeliz. La última final que hice fue la de 1994. Pasaron 26 años. Cuando dejé de disfrutar, me fui del arbitraje».

**********

21 de julio. No porque hoy sea un aniversario más en esta vida con el «Chato» como eje siempre de los afectos y más de una añoranza, sino porque no dejará de traslucir la brillantez de su inacabable memoria.

21 de julio. Cuando DEOLINDO MIQUELARENA despuntó a esa vida, que no deja de querer. Que no deja de sentir, con su vuelo propio. Con su anecdotario a la vuelta de cada trancazo o a la hora de simplemente jugar o más después, cuando la misión de prolongarse en el fútbol, lo convirtió en árbitro.

Desde EL PUEBLO, no han faltado pronunciamientos.

Deolindo, el «Chato», alcanza la plenitud de valoraciones en el tiempo: uno de los más aptos en los últimos 50 años. No por nada, la suma de 12 finales arbitradas. No por nada trascendiendo su categoría (la tuvo), tanto a nivel local como de OFI.

¡Y no era fácil controlar partidos en aquellos litorales, con estadios transformados en calderas del diablo!

Había que tener clase. Y había que ser guapo.

UNA HUELLA EN EL TIEMPO

21 de junio. El cumple del «Chato». Pero también la intacta visión de aquel tiempo, como si las imágenes tendiesen a retornar mágicamente.

Desde esa huella del ayer, para Deolindo la certeza mayor es una, «porque no fui un árbitro polémico. A partir de la designación, no se hablaba más allá de saber que podía responder y no que los fallos pudieran dar lugar a dudas. Cuando un árbitro es polémico, es que su credibilidad es relativa. De repente es capaz, pero no es parte de un reconocimiento generalizado.

Aquí en Salto se han dado casos concretos. Yo no sé si un buen árbitro, es polémico. Si no se polemiza sobre ese árbitro, sobre su designación, es porque existe certeza sobre él. En lo personal me quedo con eso: no fui polémico. Y si ha pasado el tiempo y puedo ser parte de algún aporte, es que algo de vigencia queda. O que nada de aquello ha sido en vano».

**********

21 de junio. El cumple del «Chato». El que fue jugador. El que fue árbitro. El que fue apto.

El apagador de incendios: cuando el partido pintaba para complejo….el «Chato».

Cuando la pradera podía quemarse….el «Chato».

Cuando había que patentar en la cancha, una opción de juez que no vacilara….el «Chato»

El que sacó varios partidos, como aquellos de Don Juan Canclini, el de las designaciones

Por qué después de todo, si no los sacaba el «Chato»….¡no los sacaba nadie!

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-