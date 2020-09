«Cuando uno ve partidos de fútbol, sobre todo ahora que tenemos las chances abiertas, yo diría casi todos los días, uno se queda con la comprobación que la costumbre no falta.

Es en Salto o en Montevideo o en el lugar que fuese. Hablo de la protesta cuando termina un primer tiempo o en medio de un partido. Y se insiste con este tema. Pero no hay caso».

-Cabría preguntarse si la responsabilidad no es compartida entre técnicos y jugadores.

«Si yo soy el Director Técnico, de antemano les diría: «termina el primer tiempo y se vienen al vestuario» o «el que sigue reclamando no entra en el segundo tiempo». Si no entienden por las buenas, que haya algún tipo de sanción. Estoy seguro que en muchos casos el técnico también tiene que ver. Es una actitud que hace a la conducta del jugador en la cancha. ¿O no?

-Cuando ves un partido en Europa, se observa que no ocurre lo mismo.

«Es cierto eso porque lo vemos. Terminó el primer tiempo y los tipos ni miran al juez. Enfilan para el vestuario y allá se van. Está claro que tienen otro enfoque».

-¿No pasaría por la educación acaso¿ O el reconocer que el árbitro es la autoridad y a sus fallos hay que limitarse. Pero no parece tan fácil….

«¿Educación?….y puede ser. A veces con la protesta hay quienes juegan para la tribuna. Entonces ahí aparece un factor de violencia, porque el hincha en la tribuna también engrana»

**********

POR LOS ANDARES DEL FÚTBOL

Con el «Chato» siempre hay alguna tela a mano para cortar. Sobre todo, porque es hombre de fútbol.

Será el delegado de San Eugenio. Es el presidente de la Divisional «C».

Se suma en la Liga para el análisis de la temporada 2021, a la que no le faltan instancias de resolución, porque la pandemia va dejando zanjones abiertos. Hay que cerrarlos.

O descubrir el mañana.

Pero además fue árbitro de fútbol. O en la sangre misma, sigue siéndolo.

**********

-En tus tiempos, pasaba lo mismo.

«Sin dudas. Pero no siempre. Tenía que ver la personalidad del árbitro».

-¿Qué influencia era capaz de alcanzar?

«Evitar este tipo de actitud del jugador. Si el jugador sabe a quien tiene enfrente y los puntos que calza desde esa personalidad que menciono, estoy seguro que no se regala».

-Sabe dónde le aprieta el zapato.

«Porque es así. El hecho es uno: la mayoría de los jugadores no entienden la razón y los perjudicados son ellos. Ningún juez cambia un fallo por el reclamo. Pero nunca, eh?

-Es una energía que se malgasta. O que no se capitaliza.

«Por una razón simple. El jugador se va del partido, se «emperra» en la protesta y lo futbolístico se pierde de vista. ¡Cobró y cobró!…y seguí jugando que además el tiempo pasa y son minutos que no se recuperan. El árbitro podrá adicionar tiempo por jugadores lesionados o por los cambios que se producen, pero no por la protesta de los jugadores. Y si alguna vez los jugadores lo entendiesen, tanto mejor. Pero a esta altura de los hechos, yo tengo mis dudas».

-¿Es como chocar contra una roca?

«Más o menos así. O más que eso»

ELEAZAR SILVA

«¿Por qué no penalizar?»

En materia de reclamos a los jueces, es obvio que el fútbol salteño no es la excepción ni mucho menos. Sucede que a nivel de equipos juveniles (Sub 14-Sub 15-Sub 17), la protesta es emperadora, sobre todo frente a la desolación de un fracaso transitorio o la ausencia de puesta a punto en materia de rendimiento,

Deolindo «Chato» Miquelarena admite después de tantos años en calidad de jugador como de árbitro, que los técnicos pueden sostener una cuota de responsabilidad sobre esa actitud destemplada de sus jugadores. O sea, el entrenador avalando la indisciplina.

Cabe preguntarse: el reclamo por el reclamo mismo, ¿no es acaso un acto de indisciplina?

El profesor Emanuel Priario es de los que apunta a que este tipo de problemática, se la debe analizar en tiempos de formación del futbolista, tentando la extirpación de ese quiste de la protesta inconducente.

Puede incluso añadirse una pregunta de esencia: ¿por qué desde las instituciones (llámese dirigentes), no se penaliza a quienes concluyen en definitiva generando un perjuicio?

Es al fin de cuentas, una cuestión de imagen deportiva. De pésima imagen deportiva.