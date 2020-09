Una contradicción latente en la prevención del Covid 19 se está dando con la habilitación de un aforo de 15 mil personas por día para asistir a las actividades de la Expo Prado 2020 en la capital del país, más allá que los organizadores garanticen las medidas de prevención el número parece elevado. Máxime si miramos otras áreas de la sociedad, como por ejemplo las actividades deportivas. En este sentido la Secretaría Nacional del Deporte (SND) celosamente sigue de cerca el cumplimiento de los protocolos que fueron aprobados por el MSP (como debe ser), llegando a intimar a las instituciones que no lo cumplan y a que puedan tener alguna derivación en la justicia en caso de un incumplimiento reiterado.

Entre otras resoluciones por ejemplo se ha prohibido el ingreso de público al fútbol en general, en el interior con lo contraproducente que es para las arcas de cada club. El fútbol profesional tampoco tiene público pero tiene otra banca: la televisación y el dinero que deriva de esta, que sin dudas marca otra realidad, lejos está el interior de ella. Se espera por parte de algunas Ligas que todavía no han resuelto si jugar o no en primera alguna novedad de poder habilitar un pequeño aforo (unas 200 o 300 personas por cancha), a esta altura del «campeonato» ya son más de 15 las Ligas del Interior que le han bajado la persiana a la temporada. Es que es inviable jugar sin público por poco o mucho que sumen las taquillas, ese dinero sirve para afrontar los altos costes de poner en funcionamiento un espectáculo deportivo (árbitros, seguridad, funcionarios de boletería). En varias Ligas federadas como la Salteña, se dispuso jugar en juveniles y en el femenino pero lo tendrán que hacer sin público, privando por ejemplo a los padres de seguir a su hijo en los partidos. Ni siquiera como «auto espectadores» pueden estar, ya que en la primera fecha en algunas canchas se había implementado el ingreso de público pero dentro de sus autos, tipo los autocines, que por cierto esos sí están habilitados. La verdad que en el ámbito del deporte en general (ya que ninguno puede tener público presente), la noticia de la Expo Prado cayó bastante mal, porque aunque no esté comprobado científicamente el virus en cuestión parece ser que no tiene chance de trasmitirse en un lugar (y más allá de la amplitud de la locación) en donde puede llegar a estar unas 15 mil personas dando vueltas de acá para allá. Y sí ese mismo virus iría a por todos los aficionados de deportes federados en general, acá en Salto todos sabemos que muchas veces no se llegan a superan las 300 entradas por cancha hablando de una doble jornada común y corriente, con 4 equipos involucrados. La pregunta es: porque el público se habilita para algunos y para otros no. Sin dudas habrá explicaciones de peso o pesos para ello, pero pienso que la igualdad debería ser primordial en nuestra sociedad y en todos sus ámbitos. En fin se debería medir con la misma vara, más aún si hablamos de salud.

JOSE LUIS TORIANI