Al hincha de Deportivo Artigas, claramente no le cae en gracia los desniveles padecidos en los últimos años. Y sobre todo en esta década, el primer descenso a la «B», después de más de 30 años de permanencia en el círculo mayor, donde las consagraciones no faltaron. En la temporada pasada, acentuados los males. La postergación en la tabla y sin avanzar por ejemplo a la liguilla, por el segundo ascenso después de Santa Rosa. Un tiempo adverso para el equipo que concluyó siendo dirigido por la dupla de Ángel Jesús Flores y Andrés Ramos. La «B» comienza antes que la «A». Cuando nace marzo, todo es posible para que la divisional despunte. Claramente: en tres meses el fútbol otra vez y en Deportivo Artigas reconocen que «no falta tanto», mientras algunas puntadas de futuro se van dando. Por ejemplo, la prolongación de la dupla técnica. Un hecho virtualmente confirmado. Pero además, admitiéndose desde ya que es necesario fortalecer la plantilla. Por eso los primeros nombres se va transformando en opciones REALES.No se trata de versiones o especulaciones. Mucho más que eso: MARTÍN «Tincho» BORDENABE, GONZALO FINOZZI, MARTÍN ARBIZA y GASTÓN ELGARTE. Tanto Bordenabe como Finozzi, goleadores los dos. El «Tincho» fue siendo parte de Fénix en las últimas temporadas y Gonzalo alistó en Dublín Central en este 2017.

RUMBO AL FUTURO

Para una mayoría de clubes, diciembre es un mes especial, porque después llegan 20 días de enero al margen de movimientos, aunque los pases afloran entre ceja y ceja. Deportivo Artigas no será la excepción y la planificación será puntual. Se pretende una pretemporada a conciencia, para que después a la hora del fútbol oficial, la rentabilidad exista. Por eso la interrogante: ¿para el «Depo», el año de la resurrección?

Sucede que el ayer Campeón Salteño, no tan lejano en el tiempo. 2003 primero y 2004 después, las últimas veces de un Deportivo Artigas como rey a ley de juego.