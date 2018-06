Primero pasó un susto en lo que parecía un partido fácil, pero luego le tomó el hilo al encuentro y Deportivo Artigas terminó goleando para pasar al frente de las posiciones junto a Libertad e Hindú.

Cuando a los 2 minutos Edy Satler marcaba el primero para el rojo más de uno pudo pensar “aquí se terminó el partido”, pero no, Paso del Bote estaba ahí y comenzó a llegar sobre la valla de Arbiza y en dos veces obligó a buenas intervenciones del veterano arquero. Pero tanto fue a buscar que a los 14 Barreiro con golpe de cabeza marcó el empate, marcador con el que se cerraría la primera parte no sin antes tener dos “rojas”, una en cada equipo donde Gerez en Deportivo y Fernandez en el Paso se golpearon, el asistente los vió y ambos afuera del rectangulo. Casi el mismo inicio para el complemento. Martín Bordenabe de tiro libre ponía arriba en el marcador al equipo de Angel Flores, pero minutos más tarde Juan Pereira empataba para Paso del Bote. Luego y hasta el final, Angelo Sagradini tomó la batuta del partido y además de ordenar la faz ofensiva, se despachó con tres goles para la goleada final del “rojo” y la desesperación del “Paso” que ya mira la tabla del descenso con cierto recelo.-

ASI JUGARON

Campo de juego. Carlos Ambrosoni.

Público 250 personas.

Recaudación: No se suministró.

Árbitro. Enrique Kurowsky (bien)

Asistentes: Ever Fernández y Mauricio Revuelta.

-DEPORTIVO ARTIGAS (5)

Martín Arbiza, Emanuel Sanchez, David Cáceres, Martín Suárez y Giancarlos Gerez, Martín Curbelo, Matias Suárez, Edy Satler (69 Miguel Rodriguez) y Gastón Elgarte, Angelo Sagradini y Martín Bordenabe. Técnico: Angel Flores.

-PASO DEL BOTE (2)

Luis Olivera, Medina, Da Cruz, Luis Araujo y A. Blanco, Barreiro, J. Pereira, D. Benitez y M. Fagoaga, S. Frediani y J. Fernandez. También jugaron: Ruben Alvez y Sergio de Mattos. D. Técnico: Andrés Moreira.

-El mejor de la cancha: Angelo Sagradini.

-El mejor en Paso del Bote: Frediani.

Goles. 2 Edy Satler, 48 Martín Bordenabe y 61, 75 y 80 Angelo Sagradini (D.A)

14 Barreiro y 59 Juan Pereira (P.B).

Expulsados: Giancarlos Gerez (D.A) y A. Blanco y J. Fernandez (P.B)