Surtió efecto la búsqueda de su jerarquía misma. No solo a partir de un plantel conformado donde no le faltan jugadores con historia campeona en el fútbol salteño, más allá de la calidad que no se extingue, sino ese objetivo de no renunciar a su esencia de grupo primero y de equipo después. Por eso, DEPORTIVO VJ se transformó el miércoles a la noche, en el inapelable monarca de la edición 2017 de la Liga de Fútbol Comercial.

Jugando en el Parque Luis T. Merazzi, batió a Nuevo Uruguay 3 a 1, mientras que a primera hora fue el turno ganador de La Cafetera, para derrotar a Vértigo 2 a 1. A partir de ese grupo vital, de la eficacia en que maneja los tiempos de preparación, hasta el dictado de un fútbol que sabe de puntos altísimos en jugadores como Dany Samit, Jesús Burgos, Fornaroli, Hernán Vallejos y Alejandro Galliazzi entre otros, más sumas como las del “profe” Sergio Leggire y todos quienes han aportado roles, entre técnicos y humanos, “para que la familia de VJ sea lo que es”.

Y un dirigente que pasó por la Liga Salteña de Fútbol en condición de neutral, y ahora es uno más en la cancha: Eduardo Supparo.

Para la Liga Salteña de Fútbol Comercial fue la conclusión de la temporada. Sorteó complicaciones de última, pero se volvió escena para que el torneo alcanzará en la liguilla, la resonancia pretendida.

A la hora del reinado, sin margen para la duda: ¡UN TODO DE VJ!