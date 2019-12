Fútbol Comercial: Se define la Liguilla hoy (19.00 hs) en el Luis T. Merazzi

Habrá que ver, todo se sabrá una vez finalizado el partido que hoy disputarán en el parque Luis T. Merazzi a la hora 19.00 Deportivo VJ vs Nuevo Uruguay en lo que será el partido Final del exagonal final de Liguilla. Vale recordar que por la quinta y última fecha el pasado sábado en el parque Luis T, Merazzi jugaron Deportivo VJ vs La Cafetera, donde la victoria correspondió al actual campeón VJ en cifras de 2 a 0, en forma simultánea en cancha de Nacional jugaron Nuevo Uruguay vs La República, donde al final del juego la victoria quedó en manos de Nuevo Uruguay también por 2 a 0. De esta manera, y con estos resultados registrados, la punta de la tabla de posiciones de la Liguilla quedó igualada entre los equipos ganadores el pasado sábado, y hoy ambos se enfrentan para conocer al ganador del exagonal final.

Exagonal final de Liguilla: Quinta fecha (Última)

Deportivo VJ (2) – La Cafetera (0)

Nuevo Uruguay (2) – La República (0)

Posiciones finales de Liguilla

Deportivo VJ 11, Nuevo Uruguay 11, La Cafetera 7, La República 6, Minervine 1, Más Color Pinturas 1

Así se define

Todo muy parejo entre ambos, esto es una Final, y por ende son partidos especiales, diferentes, donde no existe el favorito previo, son finales, como tal se encaran, y como tal se juegan, esto es así, y no hay dos lecturas al respecto. Tras lo que fueran los dos resultado registrados el pasado sábado en la quinta y última fecha del exagonal final de Liguilla, y al haber sido victorias de Deportivo VJ y Nuevo Uruguay, ahora estos dos equipos deberán disputar un solo partido para conocer en definitiva quién se queda con la Liguilla final. De ser ganador el equipo de Nuevo Uruguay habrá una Final definitiva, por el derecho adquirido del Deportivo VJ a un partido extra por haber sido el ganador de la tabla General y/o Acumulado al cabo de la fase regular de campeonato. Por el contrario, sí en esta final de Liguilla la victoria queda en manos del Deportivo VJ, este se estará consagrando como el campeón de la temporada 2019 de la Liga de Fútbol Comercial y estará marcando el final de la temporada.

Detalles para hoy

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Exagonal final de Liguilla

Partido Final: Definitivo

Sábado 7 de diciembre

Escenario: Parque Luis T. Merazzi

Valor de la entrada: General $ 80.00

Hora de comienzo: 19.00 Hs

Árbitros: (a designar)

DEPORTIVO VJ vs NUEVO URUGUAY