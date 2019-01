“OFI tendría que tener un asesoramiento más global del mundo en el que ingresó, porque no tiene ni el 1% de la información que tenemos. Por eso comete errores, aunque en cómo intente subsanarlos mostrará que quiere hacer bien las cosas. No podemos juzgar a alguna muchachada por no entenderlo todavía y haya firmado algún documento, porque nosotros pedíamos permiso para poder sacarnos una foto”, dijo. Pero también apuntó a que “no podés impedir el derecho de jugar al fútbol si no cedés un derecho constitucional, con valor de propiedad privada como lo es la imagen. Es complejo y riesgoso la manera en la que OFI lo estaba llevando. FIFA, Conmebol y hasta la Secretaría de Deportes, recomienda contratos cortos, llamados públicos y que no haya cláusula de igualación para siempre estimular la competencia por el producto fútbol. OFI aceptó y lo firmó, pero 15 días después hace lo opuesto antes de que lo apruebe el MEC y obligue”.

**********

No es cosa tangencial e intrascendente. Por eso desde EL PUEBLO, rescatar de última los apuntes de Diego Lugano (el exfutbolista que supo alistar en equipos del Interior), es parte misma de una necesidad: la de ahondar en reflexiones después del tormentoso tiempo padecido.

El derecho de imagen de los jugadores, después de todo, pareció concederle vida y acción a un “monstruo de siete cabezas”, a tal punto que agrietó relaciones entre los propios planteles de selecciones incluidas en el mapa de OFI, Salto incluído, claro está.

**********

“Es éticamente cuestionable, y compromete el mejor producto del Interior por 9 o 10 años, dejando atado todo antes de comenzar esta nueva etapa”, en el apunte de Lugano, que además sostiene que “.exactamente igual a lo que hizo la AUF en el ‘98. Estatutariamente podían hacerlo, pero sabemos cómo le fue al fútbol uruguayo, que nunca creció. OFI está obligada a seguir los lineamientos que vienen de FIFA, y si bien puede tener independencia financiera, no puede hacer lo que quiera en cuanto a la venta de activos. Son cosas diferentes”.

**********

De lo que no hay dudas: OFI se metió en el callejón y las heridas quedaron abiertas. De todas maneras, no es tampoco que el fútbol del Interior pretende jugar esa partida. Simplemente que está obligado desde que FIFA puso las cartas sobre la mesa y el nuevo estatuto avalado, implica el naciente status del fútbol chacarero, aunque el futuro a veces, se vuelva llamarada de dudas.