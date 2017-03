Denunciaron otro arrebato en cercanías del hospital.

Desde 25 kilos de papas, hasta puertas, ventanas y una hamaca de paraguaya fueron robadas en las últimas horas en nuestra ciudad en la continuación de la ola de robos que asola a la población.

HURTO EN COMERCIO DE BARRIO PATULÉ

En un comercio de barrio Patulé un individuo hurtó un blister con diez maquinitas de afeitar marca Bic; y dos cajas conteniendo cada una 20 sobres de jugo marca “Rinde Dos”. El hecho fue denunciado por la propietaria del negocio, quien agregó que, ocurrió en momentos en que ella se encontraba atendiéndolo. Investiga Seccional 3ra.

INTENTARON INGRESAR A UN COMERCIO CÉNTRICO PERO SOLOCAUSARON DAÑOS

En representación de un comercio céntrico, una mujer denunció que, en la madrugada de ayer, desconocidos intentaron ingresar al local, no logrando su cometido, constatando daños de la manija de la puerta blindex y del sensor de la alarma. Investiga Seccional 1ra.

ROBARON 25 KG DE PAPAS DE UNA VERDULERÍA

Desde el sector verdulería de un comercio, en la tarde de ayer un individuo hurtó una bolsa de 25 kg de papas, dándose a la fuga en una motocicleta. Una mujer efectuó la denuncia en representación del negocio. Investiga Seccional 5ta.

DAÑOS Y HURTO EN SALÓN COMUNAL DE UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS

El encargado del salón comunal de un complejo de viviendas, expresó que el sistema de alarmas del lugar no se encuentra funcionando normalmente, por lo que mediante la rotura de la puerta lateral derecha, al costado de la churrasquera del local, personas extrañas habrían ingresado, hurtando cuatro sillas en PVC de color blancas, identificadas con el nombre de la cooperativa y un pendrive, dejando el interior en completo desorden. Posteriormente, un individuo fue detenido con los objetos del hurto. Investiga Seccional 3ra.

BAJÓ LAS ESCALERAS DE SU CASA Y SE ENCONTRÓ CON EL DELINCUENTE ADENTRO

Una mujer denunció que, próximo a la hora 05:00 de la madrugada de ayer, se encontraba en su domicilio descansando, donde también tiene instalada una peluquería, cuando escuchó un estampido, y al bajar las escaleras, observó a un individuo, quien habría ingresado al local mediante la rotura de la puerta de blindex, que se encontraba revolviendo todo, el que al darle la voz de alto, se dio a la fuga. Investiga Seccional 2da.

APEDREARON ÓMNIBUS DE LA LÍNEA 7

En la tarde de ayer, un hombre denunció que, se encontraba como chofer la la línea departamental de ómnibus Nº 7 y en momentos en que circulaba por Catalán y Sauce, escuchó el impacto de una piedra en una ventana del lado derecho de la unidad, dañándose en su totalidad, no logrando divisar al autor; del hecho no resultaron pasajeros lesionados. Investiga Seccional 3ra.

HURTO DE VEHÍCULOS

Se denunció por parte de una mujer que, en la tarde de ayer, desde el frente de un Jardín de Infantes ubicado en barrio Salto Nuevo, le hurtaron la moto marca Yumbo C110, de color negro, matrícula HID 641, motor ZS152 FMH 24800713, chasis LZSXCHLH845640809. Investiga Seccional 3ra.

También, en la tarde de ayer, desde el frente de la finca de la denunciante ubicada en barrio Cerro, le hurtaron la moto marca Motomel, de color negro, matrícula HLA 235, chasis LHJXCHLA 2D 2945793, motor 152FMH13A31190. Investiga Seccional 5ta.

SE LLEVARON UNA HAMACA PARAGUAYA DESDE EL FONDO

En la madrugada de ayer, desconocidos ingresaron al predio de un domicilio de barrio Lazareto, y desde el fondo, hurtaron una hamaca paraguaya. El hecho fue denunciado por el dueño de casa. Investiga Seccional 2da.

ROBARON DOS CELULARES

Dejaron la puerta abierta de su domicilio ubicado en barrio Umpierre, por el lapso de unos minutos en la mañana de ayer, y en un momento de distracción, desde el interior, hurtaron dos celulares, uno marca LG Stylus de color gris, y el otro marca Iphone 6, de color blanco. Investiga Seccional 2da.

UNA MUJER LE HABRÍA ROBADO HAMBURGUESAS, FRANKFURTERS Y UN KILO DE ASADO

Una mujer concurrió en la tarde de ayer a la finca del denunciante, ubicada en barrio La Tablada, permaneciendo en la misma por un rato, y posteriormente a que se retirara, el dueño de casa constató la falta de tres paquetes de hamburguesas congeladas; tres paquetes de frankfurters y dos kilos de asado. Investiga Seccional 2da.