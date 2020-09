No hay mal que por bien no venga, desde el momento que a falta de fútbol en Primera, otras opciones acuden y generan asistencia. Por ejemplo, la Liga Comercial. Hoy sábado, con la nueva fecha, tras el paréntesis del pasado fin de semana. Un puntero exclusivo como Vértigo y el acoso en la vanguardia desde el actual campeón Deportivo VJ. Solo se trata de repasar el calendario. El Comercial es hoy.

**********

LA SÉPTIMA FECHA

Campo de juego: VJ 1

14.00 Minervine – La Cafetera

16.15 Minimercado Apolo – Dale Verde

18.30 García-Triaca – Vértigo

**********

Campo de juego: VJ 2

14.00 La Academia – Villa España

16.15 Casa Jaco – Deportivo VJ

18.30 La Nueva Reco – La República

20.45 La Mecánica – San Miguel

**********

EL SÚPER LLEGARÁ

Para mañana domingo, la nueva fecha en la Liga Súper Sénior. La cuarta fecha a jugarse y con estos partidos para remarcar.

COMPLEJO SANTA MARÍA

Hora 10- La Cafetera vs Santos. Árbitro: Guilmer Pintos.

CANCHA DE NUEVA HESPÉRIDES

Hora 10- Unión Don Atilio vs San Eugenio. Árbitro: L. Benet.

CANCHA DE DAYMÁN

Hora 9.30′- San Isidro B vs Baskos 33. Juez: N. Baratta.

Hora 11- San Isidro «A» vs La Tablada Sur. Árbitro: S. Rivero.

Libre: Adeoms.

**********

CANCHA DE ISLA BONITA

Hora 10- Ferro Carril vs River Plate. Árbitro: David Argain.

CANCHA DE PASO DEL BOTE

Hora 10- Racing vs Fénix. Árbitro: Anildo Machado.

CANCHA DE EL CUARTEL

Hora 10- Deportivo Retiro vs Peñarol. Árbitro: M. Camargo.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 9.30- Guaraní vs Sportivo Garibaldi. Árbitro: D. Ferreira.

Hora 11- Ceibal vs Círculo Policial. Árbitro: Sebastián Samit.

Libre: Remeros.